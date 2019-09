I padroni di casa giocano un bel primo tempo ma i capitolini passano nella ripresa grazie a un colpo di testa del solito Dzeko.

di Redazione Fox Sports - 29/09/2019 20:01 | aggiornato 29/09/2019 21:06

Lecce-Roma è stato il match giocatosi al Via del Mare e valido per la 6ª giornata di Serie A. Il Lecce è reduce dalla vittoria esterna in casa della SPAL per 3-1, maturata nel turno infrasettimanale. Una sconfitta, invece, per la Roma di Fonseca, che ha perso in casa 2-0 contro l'Atalanta.

Partita combattuta con i pugliesi molto grintosi nel primo tempo, ma nella ripresa la squadra di Fonseca prende in mano le redini della gara e passa in vantaggio grazie alla rete del solito Dzeko che dà i 3 punti ai capitolini.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite dell'Atalanta domenica alle 15, mentre la Roma giocherà allo stesso orario in casa contro il Cagliari. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Lecce-Roma: