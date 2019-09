Per quanto riguarda la Viola, Montella continua col 3-5-2 e la coppia d'attacco composta da Chiesa e Ribery. In difesa insieme a Milenkovic e Pezzella c'è Martin Caceres. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina.

Il Milan deve rialzare la testa dopo le due sconfitte in campionato contro Inter e Fiorentina, ma i rossoneri trovano una Fiorentina reduce dal suo primo successo in questa stagione e vogliosa di continuare a trovare punti.

L'algerino viene confermato come Hernandez e Leao dopo Torino, Montella continua col 3-5-3 e Ribery-Chiesa in avanti.

