Dopo aver chiesto ai tifosi di attendere e aver "ricevuto l'ok", allora il Tottenham ha potuto esultare liberamente e avviarsi verso la metà campo. Nel frattempo, per sicurezza, anche l'arbitro aveva consultato il vero Var. E anche in questo caso era arrivato l'ok (quello vero) per convalidare il gol di questa partita di Premier League .

