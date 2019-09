L'ex Inter parla del mancato trasferimento ai Red Devils: "Fu incredibile sapere dell'interesse di Mourinho, rimasi molto deluso". Poi loda il tecnico del Liverpool: "Mi ha insegnato calcio".

29/09/2019 15:17

Dopo gli anni all'Inter, Ivan Perisic ha lasciato Milano per approdare al Bayern Monaco in estate. Ma in un'intervista rilasciata a The Athletic ha svelato i dettagli della chiacchieratissima trattativa che tempo fa lo portò a un passo dal Manchester United.

Fui molto vicino, era incredibile sapere che Mourinho volesse me ed era impossibile dirgli di no. Volevo andare allo United, è sempre stato un sogno giocare in tutti i grandi campionato, ma non ci riuscii e fui molto deluso.

Il croato è quindi tornato in Bundesliga dove giocò nel Borussia Dortmund di Klopp. Tecnico che Perisic ha voluto personalmente ringraziare perché fondamentale nel suo processo di crescita come giocatore.