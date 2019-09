Il francese è stato il migliore in campo nella vittoria dei viola contro il Milan: i tifosi rossoneri lo hanno sommerso di applausi al gol e all'uscita.

di Redazione Fox Sports - 29/09/2019 23:38 | aggiornato 29/09/2019 23:45

Il trionfo della Fiorentina nel posticipo domenicale in casa del Milan ha sicuramente un grande protagonista, quel Franck Ribery schierato ormai da attaccante e capace di domniare totalmente la partita dall'inizio alla fine.

Il francese ha propiziato il rigore dell'1-0 e ha poi segnato il terzo gol della squadra di Montella con una giocata eccezionale, capace addirittura di regalargli una bellissima standing ovation dal pubblico di San Siro.

The Milan fans applaud Ribery after his goal pic.twitter.com/ZXKHkHIb7b — David Schiavone 🌐 (@DovSchiavone) September 29, 2019

I tifosi milanisti infatti, molto delusi dalla terza sconfitta in 8 giorni, si sono comunque alzati in piedi per dare un tributo a Ribery anche nel momento della sua uscita. In cui l'ex Bayern Monaco è stato applaudito da tutto lo stadio come accade solo ai grandi giocatori come lui. Emblematiche le parole dopo la fine della partita a Sky Sport.