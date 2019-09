Non siamo soddisfatti ma andiamo avanti con questo allenatore che abbiamo scelto insieme, pensavamo di fare meglio ma sappiamo che siamo una squadra giovane. La via d'uscita? Il lavoro. La colpa è di tutti, giocatori, allenatore e società: i tifosi hanno fatto bene ad andare via.

Il futuro dell'ex allenatore della Sampdoria ora è sempre più in dubbio, ma Giampaolo non vuole rassegnarsi e ha parlato del possibile malumore da parte della dirigenza del Milan per gli scarsi risultati.

Tre giorni fa la squadra aveva giocato con personalità, oggi abbiamo fatto male e siamo stati disordinati. Gli spunti individuali lasciano disorganizzazione, abbiamo pagato questo. Oggi sembravano 11 giocatori che non si sono mai allenati insieme, dovevamo vincere e non abbiamo retto la responsabilità

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK