Van Bronkhorst, che ha lasciato il Feyenoord in estate dopo 4 stagioni (in cui ha vinto un campionato e due coppe di Lega), sta quindi "lavorando" per prendere presto il posto di Guardiola sulla panchina del Manchester City . Consapevole che avrà un'eredità molto pesante.

Secondo quanto riportato dal Mirror, l'olandese ha firmato ufficialmente per svolgere un ruolo dietro le quinte ai Citizens. In questo modo l'intenzione del club è quella di prepararlo a prendere il posto dell'attuale tecnico il cui contratto scadrà nel 2021.

L'olandese ha firmato con i Citizens per un ruolo interno ma i campioni d'Inghilterra lo hanno scelto per sostituire Pep nel 2021.

