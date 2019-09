Liga, RFEF contro Mediapro: VAR manipolato in Athletic - Valencia?

Federazione dura contro il produttore delle partite, che durante il match del San Mames ha diffuso un'immagine falsa mettendo in dubbio l'operato arbitrale.

di Andrea Bracco - 29/09/2019 12:43 | aggiornato 29/09/2019 12:47

Quello che si sta giocando in queste ore rischia di diventare un weekend di Liga molto discusso. Dopo i tanti strascichi lasciati dalle scorie del derby madrileno, terminato 0-0 tra fortissime polemiche come ormai di consueto, c'è un altro caso pronto a scuotere il calcio spagnolo. Nella serata di sabato la RFEF, la federazione calcistica spagnola, ha diramato un duro comunicato per ciò che è successo nella partita tra Athletic Bilbao e Valencia, match terminato 1-0 per gli ospiti grazie al gol dell'esterno russo Cheryshev. Il destinatario di questa missiva è Mediapro, società che si occupa di produrre le immagini per la massima divisione spagnola.

L'accusa parte proprio dall'episodio che ha deciso la partita, un'azione nata grazie a un pallone recuperato a centrocampo e lavorato da Rodrigo per Maxi Gomez: il centravanti uruguayano è scattato sul filo del fuorigioco prima di riuscire a smistare palla sulla destra per un compagno, bravo poi a trovare Cheryshev per il tiro della vittoria. I giocatori baschi non si sono risparmiati nelle proteste: secondo Raul Garcia e compagni, la partenza di Gomez sarebbe stata in posizione di offside ma, dopo vari consulti tra l'arbitro e la sala VAR, la rete è stata ugualmente concessa.

Tutto è bene ciò che finisce bene, penserete. E invece no: la regia spagnola è stata accusata di aver ritrasmesso un'immagine falsa subito dopo la realizzazione della rete, nella quale una lente di ingrandimento faceva supporre che l'arbitro non avesse preso la decisione giusta nel convalidare la segnatura. Verso il minuto 58 è invece stata diffuso un secondo frame, più accurato, nel quale si vede chiaramente - grazie a una precisa proiezione geometrica - come Inigo Martinez tenga in gioco Maxi Gomez con una spalla. Gol valido e pollice in su per la terna, ma la federazione ha deciso comunque di mettere le cose in chiaro puntando il dito su chi ha prodotto il match.

Una fase di Athletic - Valencia, partita vinta 1-0 dagli ospiti e miccia che ha fatto scoppiare l'ennesima guarra tra la federazione spagnola e MEdiapro, che produce le partite della Liga

La RFEF ha denunciato Mediapro alle autorità competenti chiedendo che quest'ultime analizzino per bene la situazione venutasi a creare, prendendo - se necessario - le opportune contromisure. Secondo la federazione, la proprietaria dei diritti televisivi della Liga ha ritrasmesso un'immagine con una linea non fedele e solo ipotetica rispetto a quella comparsa agli incaricati in sala VAR. Questa è stata giudicata dalla lega come una manovra pericolosa, di forte impatto sociale soprattutto di questi tempi, con gli operati dei direttori di gara posti costantemente sotto la lente di ingrandimento.

Anche se gli addetti al VAR non avessero fornito le immagini per tempo o fossero sorti problemi di altra natura, il produttore - si legge nel comunicato - ha utilizzato un comportamento incauto, mettendo in discussione pubblicamente l'autorità dell'arbitro. Un'azione illegale, "per certi versi criminale", che va chiarita in fretta per il bene di tutti, soprattutto della credibilità del calcio spagnolo. La federazione chiede che Mediapro venga sanzionata pesantemente e, qualora un episodio del genere dovesse ripetersi, da Madrid non si farebbero problemi ad andare avanti con ulteriori denunce.

In tutto questo anche i vertici della Liga hanno voluto dire la loro: secondo quanto dichiarato dopo aver appreso del comunicato firmato dalla RFEF, la lega ha precisato di essere al corrente del fatto che l'immagine "giusta" ci ha messo un po' ad arrivare a chi di dovere, mettendo in difficoltà le persone coinvolte in questo spiacevole episodio. La posizione ufficiale quindi è che le immagini corrette siano giunte a destinazione solo verso il 54esimo minuto, oltre mezz'ora dopo il gol di Cheryshev, e ritrasmesse in tv in occasione di una pausa quattro minuti più tardi. La situazione è delicata e rischia di creare un grosso precedente. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi, in un senso o in un altro,