Il difensore del Real Madrid ha offeso gravemente l'assistente dell'arbitro durante il derby andato in scena al Wanda Metropolitano scatenando la reazione di Simeone: "Il guardalinee sa cosa gli ha detto."

0 condivisioni

di Simone Cola - 29/09/2019 12:27 | aggiornato 29/09/2019 12:31

Il derby di Madrid tra Real e Atletico, valido per la settima giornata della Liga, finisce 0-0 ma non manca di regalare emozioni e tensioni. Le prime sono rappresentate dalle occasioni capitate a Joao Felix e Saul da una parte e a Kroos e Benzema dall'altra - splendido l'intervento di Oblak su un colpo di testa del francese - le seconde invece capitano dentro e fuori dal campo e hanno come protagonista il capitano delle merengues Sergio Ramos.

Dopo aver steso duramente Joao Felix, "colpevole" di avergli fatto un tunnel, dopo appena quattro minuti di gioco, il difensore finisce al centro dell'attenzione quando intorno al 20esimo il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone si rivolge evidentemente infuriato al direttore di gara chiedendogli di intervenire nei suoi confronti. Il motivo? Sergio Ramos avrebbe offeso gravemente la madre del guardalinee, parole che tutti avrebbero sentito ma che la terna avrebbe deciso di ignorare.

Il motivo per cui Simeone è furioso è presto detto: la scorsa stagione, per parole simili, il suo centravanti Diego Costa finì per essere squalificato per ben 8 giornate. In questo caso, invece, Ramos ha potuto continuare tranquillamente la gara, rendendo nuovamente attuali le polemiche secondo cui la Liga mostrerebbe un atteggiamento di favore nei confronti del Real Madrid.

Espulso durante la sfida andata in scena ad aprile contro il Barcellona, Diego Costa era stato squalificato per 8 giornate anche a causa delle offese rivolte all'arbitro.

Liga, Sergio Ramos minimizza le offese al guardalinee: "Un fatto secondario"

Interrogato sulla questione, Sergio Ramos ha tagliato corto preferendo commentare la partita, per lui un'occasione persa.

Il punto è poco, alla fine abbiamo fatto sicuramente più di loro per vincere, creare occasioni contro una squadra come l'Atletico non è mai facile. Ma restiamo imbattuti, non abbiamo subito gol. La squadra è in forma.

Naturalmente però i cronisti sono concentrati sul vero episodio della partita, le parole rivolte al guardalinee che hanno fatto infuriare Simeone. Sergio Ramos liquida la questione con poche parole.

Abbiamo discusso dei cartellini, sono loro gli arbitri e a loro spetta decidere. Ma alla fine noi avevamo più cartellini anche se l'Atletico faceva più falli. Ma non voglio dargli più importanza di quella che merita, è un fatto secondario.

Sarà anche così per Sergio Ramos, ma Diego Simeone la vede decisamente in tutt'altra maniera e non manca di mandare un messaggio ai vertici del calcio spagnolo.