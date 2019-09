Il Real Madrid aveva da tempo avvertito i suoi tesserati di non caricare video delle loro case sui social network e sono state prese anche delle misure di sicurezza. Ancora però non è stato trovato un modo per evitare che si verifichino questi episodi.

Le due sono in buone condizioni, anche se i ladri hanno raggiunto il loro obiettivo e svaligiato la casa. L'area di La Moraleja è una delle più colpite per quanto riguarda le rapine nelle abitazioni dei giocatori di Madrid della Liga e questa volta è toccato a quella di Casemiro.

