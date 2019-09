Il gol contro il Genoa è stato una liberazione per Ciro Immobile, autore di una grande prestazione (sono arrivati anche due assist) tornando titolare dopo il litigio fra lui e Simone Inzaghi nella sfida fra Lazio e Parma.

L'attaccante della squadra capitolina ha voluto subito mettere tutto alle spalle e dopo la rete che ha dato il 4-0 ai biancocelesti, Immobile è subito corso ad abbracciare il suo allenatore per poi chiudere la questione nelle dichiarazioni fatte nel post partita a Sky Sport.

Sono dispiaciuto per quello che è successo, capita e per me il mister è come un fratello maggiore. Quello che ho fatto non ha giustificazioni, mi sono scusato con lui e coi compagni e adesso è tutto passato.