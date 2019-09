Il portiere parla del suo ritorno in bianconero: "Farcela è un grande stimolo.Non sono qui per battere record, il titolare è Szczesny".

29/09/2019

La presenza contro la SPAL ha permesso a Gigi Buffon di battere l'ennesimo record, superando il numero di presenze di un giocatore italiano con squadre di club precedentemente detenuto da Paolo Maldini. Ma come spiegato nel post partita, non è per questo che il portiere è tornato a Torino.

Non sono qui per battere record, chi lo pensa non mi conosce: voglio vivere emozioni qui con compagni e tifosi, se ho fatto tante presenze è merito della natura perché ho 42 anni. Io titolare? No, le gerarchie sono molto chiare: prima di me c'è Szczesny.

Ovviamente nella bacheca dell'estremo difensore bianconero manca ancora la Champions League, traguardo che però non sembra essere un'ossessione per Buffon che anzi è quasi contento di non averla vinta.