Gattuso tornerà in Italia domani, giorno in cui potrebbe dare il suo sì definitivo alla panchina del Genoa . Ironicamente, se accettasse, il suo primo impegno sarebbe nella partita di sabato contro il suo Milan.

La sconfitta per 4-0 in casa della Lazio potrebbe costare la panchina del Genoa ad Aurelio Andreazzoli. Stando a quanto riportato da Sky Sport 24 infatti, il presidente Preziosi avrebbe già scelto come sostituto Gennaro Gattuso .

