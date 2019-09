Gli aggiornamenti sulla gara di F1 a Sochi.

di Matteo Bellan - 29/09/2019 12:51 | aggiornato 29/09/2019 14:48

Formula 1, GP Russia 2019: diretta live e risultati della gara

HAMILTON CONQUISTA LA GARA NUMERO 82 IN CARRIERA! SORPRENDENTE DOPPIETTA FERRARI A SOCHI. Leclerc chiude terzo dietro anche a Bottas. Ritiro sfortunato per Vettel.

53/53 - ULTIMO GIRO!

52/53 - Leclerc a 1"6 da Bottas, sta provando a fare il giro veloce per prendersi il punto bonus.

50/53 - Posizioni che sembrano ormai cristallizzate davanti. Leclerc distante 1"5 da Bottas. Albon è quinto dopo aver passato Sainz.

47/53 - Hamilton ormai è andato via, 5"2 di margine su Bottas. Leclerc è vicino a Bottas, ma niente attacchi. Verstappen saldamente quarto.

44/53 - Hamilton ha portato il gap a 4"1. Bottas continua a mantenere dietro Leclerc senza particolari affanni. Il monegasco non riesce a tentare un attacco. Intanto Perez ha superato Magnussen prendendosi la settima piazza.

41/53 - Hamilton guida la corsa con 3"5 su Bottas, che tiene a bada Leclerc ancora. Albon sesto, ha superato Magnussen ed è a 4"4 dal quinto posto di Sainz.

38/53 - Hamilton ha un vantaggio di oltre 3" su Bottas, mentre Leclerc deve studiare il sorpasso sul finlandese.

37/53 - Altro best lap di Lewis, che ora ha 2"2 sul compagno.

Lewis Hamilton leader della gara di Formula 1 a Sochi

36/53 - Giro veloce di Hamilton, che porta a 1"8 il vantaggio su Bottas. Leclerc continua a pressare Valtteri, però non riesce a passare ancora.

35/53 - Da adesso si può riusare il DRS. Hamilton ha 1"3 su Bottas, tallonato da Leclerc.

33/53 - La gara riprende! Leclerc inizia a pressare Bottas, deve superarlo prima possibile per non far scappare Hamilton. Dietro ci sono Verstappen, Sainz, Magnussen, Norris, Albon, Perez e Stroll a completare la top 10.

32/53 - La Safety-Car rientrerà al termine del giro.

31/53 - Leclerc rientra e monta pneumatici rossi morbidi. Torna in pista terzo dietro a Bottas. Ritiro anche per Kubica, out entrambe le Williams.

LAP 31/53



Leclerc now boxes whilst we remain behind the safety car



This promises to be an exciting finish!#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/oOG12wD4mi — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

29/53 - Sosta per Hamilton e Bottas, entrambi montano gomma rossa morbida. Lewis torna in pista davanti a Leclerc. Incredibile quello che è successo. Sembrava tutto apparecchiato per una doppietta Ferrari e invece... Ora Charles è a 8" dall'inglese, che ha pure pneumatici soft. Si è fermato pure Verstappen nel frattempo, rientra sempre quarto dietro Bottas. SAFETY CAR! Russell è andato a sbattere contro le barriere.

LAP 29/53



George Russell is out at Turn 8!



He suffers a brake failure, and we are now behind the safety car#F1 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/rKP4IT2PRI — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

28/53 - COLPO DI SCENA! VETTEL SI DEVE RITIRARE PER UN PROBLEMA DELLA SUA FERRARI! Virtual Safety-Car, che può favorire Hamilton visto che perderà meno del previsto nel pit-stop.

LAP 28/53



SEBASTIAN VETTEL IS OUT!#F1 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/5duhe37afm — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

27/53 - Vettel è rientrato per montare gomme gialle medie, torna in pista dietro a Leclerc in quarta posizione. Ci sono Hamilton e Bottas davanti a tutti. Ricciardo si è ritirato.

25/53 - Vettel ha 5"7 su Hamilton. Intanto Leclerc fa giro veloce. Dietro al monegasco ci sono Verstappen, Magnussen, Stroll, Albon, Kvyat e Sainz.

24/53 - Vettel ha 6"2 su Hamilton e deve spingere prima del suo pit-stop. Via radio comunica che le sue gomme posteriori sono molto consumate, dunque a breve dovrebbe fermarsi.

23/53 - Pit-stop per Leclerc, che monta pneumatici gialli medi e rientra quarto dietro Bottas.

LAP 23/53



And the plot thickens 👀



Leclerc boxes and drops to P4, with a Mercedes 2-3 behind Vettel#F1 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/oIT7HU9mQ3 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

22/53 - Vettel ha circa su Leclerc, mentre Hamilton è a 2"5 da Charles. Si ferma anche Sainz e mette le gomme medie.

21/53 - Dopo Hulkenberg, anche Norris si è fermato per cambiare gomme. Il driver McLaren monta le gialle medie.

19/53 - Vettel sempre con 3"8-3"9 su Leclerc, che a sua volta ha 3"2 su Hamilton. Albon risalito in dodicesima posizione dopo aver superato Kvyat, era partito penultimo e ora punta Gasly.

17/53 - Verstappen quinto, ha superato la McLaren di Sainz.

16/53 - Giro veloce di Hamilton, il cui svantaggio da Leclerc scende a 2"9. Vettel ha 3"8 sul compagno.

15/53 - Hamilton si porta a 3" da Leclerc. Tra la curva 12 e la 13 bel sorpasso di Hulkenberg su Perez. Il pilota Renault guadagna l'ottava piazza.

Nico Hulkenberg ha superato Sergio Perez

13/53 - Il gap tra Vettel e Leclerc sale oltre i 3". Giovinazzi è in diciassettima posizione, mentre Raikkonen è ultimo.

12/53 - Ulteriore best lap di Seb, che porta il proprio vantaggio su Charles a 2"6. Hamilton a 3"7 dal monegasco della Ferrari. Intanto Verstappen infila Norris e si prende il sesto posto.

10/53 - Vettel continua a spingere, ci sono 2" tra lui e Leclerc. Improbabile uno scambio delle posizioni adesso, anche perché dietro c'è un Hamilton con gomme medie che può approfittarne per avvicinarsi.

9/53 - Giro veloce di Vettel, che sembra poco intenzionato a farsi superare da Leclerc nonostante l'ordine di scuderia. Drive through per Raikkonen a causa di una partenza anticipata che in realtà non gli ha dato nessun vantaggio, visto che è stato sfilato da tutti.

8/53 - Verstappen riesce a mettersi davanti a Perez, adesso è settimo. C'è 1"4 tra Vettel e Leclerc, mentre Hamilton è a poco più di 4" da Seb.

Max Verstappen in rimonta dopo la partenza dalla nona posizione della griglia

7/53 - Bottas infila Sainz e si prende il quarto posto.

6/53 - Altro giro veloce per Vettel. Da adesso si può usare il DRS. Il muretto Ferrari comunica che alla prossima tornata dovrà esserci lo scambio di posizione dei due piloti.

5/53 - Vettel fa il giro veloce, c'è circa 1" tra lui e Leclerc.

4/53 - La gara è ripresa! Vettel leader davanti a Leclerc, Hamilton, Sainz, Bottas, Norris, Perez, Verstappen, Magnussen e Hulkenberg. Questa la top 10.

3/53 - A fine giro la Safety-Car rientrerà e dunque la corsa potrà riprendere normalmente.

1/53 - Via! Super partenza di Vettel, che prima passa Hamilton e poi fa lo stesso con Leclerc! Ottima quarta posizione per Sainz, che ha superato Bottas. Viene segnalata Safety-Car a causa di un contatto tra Ricciardo e Grosjean. Il pilota della Haas finisce contro le barriere e deve ritirarsi, mentre il collega della Renault deve rientrare ai box per cambiare le gomme. Foratura per l'australiano.

13:10 - Iniziato il giro di formazione del GP di Russia!

13:00 - I driver stanno via via salendo nell'abitacolo della propria vettura. Si inizia a percepire la tensione.

Ore 12:55 - Mancano solamente 15 minuti all'inizio dell'attesa gara di Sochi. Le monoposto sono schierate sulla griglia di partenza, dopo l'inno nazionale russo i piloti si concentrano ulteriormente in vista dello start. 53 i giri da percorrere.

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel proveranno a guastare la festa a Charles Leclerc

F1, il riepilogo dopo le qualifiche a Sochi

Il conto alla rovescia verso lo spegnimento dei semafori rossi è iniziato. Tra poco partirà la gara del Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1. Sul circuito di Sochi i piloti sono pronti a regalare spettacolo. A partire dalla prima posizione c'è Charles Leclerc, che nelle qualifiche ha conquistato la quarta pole position consecutiva e la sesta complessiva in stagione. Il driver Ferrari parte come favorito, però dovrà fare attenzione alla concorrenza.

Al fianco del monegasco scatta Lewis Hamilton, desideroso di tornare alla vittoria e che ha una strategia diversa. Infatti, in Mercedes hanno deciso di partire con gomme gialle medie invece che con le rosse morbide. Da verificare se questa scelta si rivelerà azzeccata o meno. In seconda fila troviamo Sebastian Vettel, vincitore a Singapore, e Valtteri Bottas. In terza la McLaren di Carlos Sainz e la Renault di Nico Hulkenberg.

Top 10 completata da Max Verstappen su Red Bull (retrocesso di 5 posti per cambio di un elemento della power unit Honda) e Daniel Ricciardo. Scatta dodicesimo Antonio Giovinazzi, mentre l'altra Alfa Romeo di Kimi Raikkonen parte dalla quindicesima casella. In fondo allo schieramento Alexander Albon e Daniil Kvyat. Di seguito la griglia di partenza completa della gara di F1 a Sochi.

PRIMA FILA

Charles Leclerc - Ferrari in 1:31.628

Lewis Hamilton - Mercedes 1:32.030

SECONDA FILA

Sebastian Vettel - Ferrari 1:32.053

Valtteri Bottas - Mercedes 1:32.632

TERZA FILA

Carlos Sainz - McLaren 1:33.222

Nico Hulkenberg - Renault 1:33.289

QUARTA FILA

Lando Norris - McLaren 1:33.301

Romain Grosjean - Haas 1:33.517

QUINTA FILA

Max Verstappen - Red Bull 1:32.310 (5 posizioni di penalità)

Daniel Ricciardo - Renault 1:33.661

SESTA FILA

Sergio Perez - Racing Point

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing



SETTIMA FILA

Kevin Magnussen - Haas

Lance Stroll - Racing Point



OTTAVA FILA

Kimi Raikkonen - Alfa Romeo Racing

Pierre Gasly - Toro Rosso (5 posizioni di penalità)



NONA FILA

George Russell - Williams

Robert Kubica - Williams



DECIMA FILA

Alexander Albon - Red Bull

Daniil Kvyat - Toro Rosso