Mai diplomatico l'ex giocatore della Roma, neanche del parlare di un nuovo grande talento che sta facendo strada nella squadra giallorossa. Nella partita contro il Lecce, Zaniolo è entrato nell'ultimo quarto d'ora sciupando anche una grande occasione: chissà che le parole di Cassano non gli possano servire per rialzare la testa dopo qualche prestazione sotto tono.

Sinceramente non è un giocatore che mi esalta, proprio a livello qualitativo. Non vedo in lui grandi idee di gioco, sembra forte solo contro squadre di scappati di casa...

