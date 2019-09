A facilitare questa partenza, a due anni dalla fine del contratto di Ozil, è proprio il calciatore che si sarebbe convinto a salutare l'Inghilterra anche dopo lo spavento del tentato furto subito in estate da due malintenzionati armati di coltello. Il tedesco è partito solo una volta da titolare in stagione e ha capito che la sua avventura londinese è finita, cosa che lo renderà una delle occasioni più ghiotte del calciomercato invernale .

Il club voleva cedere il fantasista già in estate ma nessuno ha fatto l'offerta giusta anche per l'ingaggio altissimo dell'ex calciatore del Real Madrid. Ora però il suo club sarebbe disposto a darlo via anche in prestito e contribuendo al suo stipendio.

