Il centrale catalano, furioso con la società per le strategie adottate in estate, spara contro la stampa amica di Bartomeu: "Non fateci arrabbiare o ci facciamo male".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 29/09/2019 17:55 | aggiornato 29/09/2019 17:59

Nervi tesi in casa blaugrana. Nonostante la bella vittoria sul campo del Getafe, dove sono arrivati tre punti d'oro in chiave primo posto, lo spogliatoio del Barcellona pare sul punto di esplodere. Che le acque dalle parti del Camp Nou non fossero particolarmente calme si era capito da tempo: per tutta l'estate l'ambiente barcelonista ha dovuto fare i conti con diverse situazioni abbastanza scomode, legate principalmente ai programmi studiati dal club in sede di preparazione e, ovviamente, alle solite voci di mercato che hanno destabilizzato il gruppo. Le crepe ci sono da tempo e non stupiscono, ma oggi rischiano di allargarsi a tal punto da diventare insanabili.

A usare un metaforico martello pneumatico ci ha pensato Gerard Piqué, uno dei leader della squadra nonché grandissimo referente dello spogliatoio, alla pari di Leo Messi, Sergio Busquets e Luis Suarez. Il difensore di recente si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni contro la società senza usare troppi giri di parole, a testimonianza del fatto che a Barcellona il peso politico dei calciatori conta molto di più rispetto ad altre parti. E, d'altronde, non potrebbe essere altrimenti: personaggi come Piqué hanno dalla loro anni di grandissime vittorie e possono permettersi di fare le rimostranze del caso quando lo ritengono opportuno.

Anche, come in questo caso, se l'obiettivo principale è il presidente José Maria Bartomeu in persona. Secondo il leader della retroguardia catalana, la società avrebbe gestito malissimo tutte le strategie in vista della nuova stagione, che fino a oggi ha portato solo guai. Per esempio, al nucleo storico non è andata giù la programmazione estiva riguardo la preparazione, volta principalmente a monetizzare il brand blaugrana attraverso un interminabile giro del mondo che ha portato la squadra a giocare la bellezza di sei amichevoli in 18 giorni, volando in tre differenti continenti.

Gerard Piqué ha sparato bordate sulla dirigenza del Barcellona, scagliandosi contro la stampa amica di Bartomeu: nel mirino le pessime scelte estive del club in fase di preparazione

Barcellona, Piqué contro Mundo Deportivo: "Non create conflitti inutili"

Troppo, anche per dei marziani. Che il Barcellona sia un'azienda, prima ancora che una squadra di calcio, è chiaro a tutti. L'esagerazione però ha portato a una partenza ad handicap, in particolar modo nelle prime partite, soprattutto a causa dei troppi infortuni che hanno costretto diversi giocatori al pit stop obbligatorio. Tra questi c'è anche Messi, fermatosi alla vigilia di Bilbao e rientrato dal primo minuto solo martedì scorso contro il Villarreal. La partita della Pulga è durata solo un tempo, giusto il tempo di mettere sulla testa di Griezmann l'assist per il gol dell'1-0. Poi, a metà, l'argentino ha gettato la spugna, spazzato via dal match ancora per un fastidioso problema muscolare.

Piqué amenazando con hacer la cama a Bartomeu tirando así un año del Barça a la basura. Es una verdadera vergüenza, debería ser desconvocado en los próximos partidos por haberse puesto por encima del club (y no es la primera vez). pic.twitter.com/7phpTsyZMc — Kluivertismo (@kluivertismo) September 29, 2019

Dopo la partita vinta 2-1 contro il Submarino Piqué aveva aspramente criticato le scelte del club, scatenando la reazione di una certa parte di media storicamente vicini alla presidenza Bartomeu. In particolare, Xavier Bosch aveva scritto un articolo molto pesante pubblicato da Mundo Deportivo, nel quale sparava a zero contro il "player power" che regnerebbe all'interno dello spogliatoio blaugrana. L'articolo ovviamente non è passato inosservato, soprattutto agli occhi del difensore cresciuto nel settore giovanile blaugrana:

Conosciamo il club, sappiamo quali sono i media affini alla società, sappiamo chi c’è dietro certi articoli, anche se sono firmati da altri. Spero che nessuno voglia creare conflitti inutili e dannosi. Noi non vogliamo arrabbiarci, dobbiamo restare uniti, altrimenti ci facciamo male.

Il direttore del quotidiano ha subito respinto le accuse, invitando i giocatori a chiarire la loro posizione con i dirigenti "nemici" e a pensare un po' di più dal punto di vista del collettivo. Ma i rapporti tra le due parti sembrerebbero più incrinati che mai: la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe il mancato ritorno in Catalogna di Neymar, per il quale i senatori si erano addirittura esposti in prima persona con Bartomeu. Il numero uno del club però aveva già bloccato Griezmann e non si sarebbe potuto permettere un altro innesto di tale portata economica. Una volta appresa la volontà di Messi e soci, è stata imbastita una trattativa col PSG nelle ultime ore di mercato. Troppo tardi, soprattutto per un'operazione di questo tipo.

Parece que alguien se sentó aludido

“Piqué no pide permiso a nadie para salir a hablar, lo hace cuando quiere. Esperó a que el resultado fuera bueno y se equivocó gravemente en su análisis sobre los periodistas.

Nadie escribe al dictado de nadie

Bartomeu y Piqué deben sentarse” pic.twitter.com/T6I9CWWx3e — Adrià Escudero 🎗 (@Escudero_MasQue) September 29, 2019

Messi in persona ha smentito, ma in un'intervista a Diario As - antagonista di Mundo Deportivo - aveva anche affermato di non essere sicuro che il Barça avesse fatto il massimo per riprendersi O'Ney, nonostante il gruppo avesse già comunicato di avere delle riserve sull'arrivo di Griezmann. Da una parte ci sarebbero quindi giocatori potenti e capricciosi, dall'altra una società che non si rapporta più con coloro i quali hanno contribuito in maniera sensibile a renderla grande. Il conflitto prosegue serrato e, nell'immediato futuro, anche il campo potrebbe risentirne.