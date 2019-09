La squadra di Gasperini annienta i neroverdi grazie a un primo tempo esaltante: doppietta di Gomez, poi Gosens e Zapata. Inutile la rete di Defrel all'inizio della ripresa.

di Daniele Rocca - 28/09/2019 22:39 | aggiornato 28/09/2019 22:39

È la Dea della bellezza. Così incantevole e così cinica allo stesso tempo. L'Atalanta di Gasperini somiglia sempre di più a una creatura mitologica. Una squadra che tende alla perfezione, riuscendo a raggiungerla in più di un'occasione. Come ad esempio il primo tempo contro lo sventurato Sassuolo, vittima sacrificale al Mapei Stadium nell'anticipo serale della sesta giornata di Serie A.

E dopo aver espugnato l'Olimpico appena tre giorni fa (2-0 alla Roma), i bergamaschi impiegato appena un tempo per rifilare quattro gol ai ragazzi di De Zerbi. A Reggio Emilia torna a suonare la Papu Dance, con Gomez che sblocca alla prima chance. L'argentino si ripete prima della mezz'ora, mettendo a segno la personale doppietta.

Nel mezzo anche la rete di Gosens, mentre il punto esclamativo porta la firma di Duvan Zapata. Nella ripresa l'Atalanta tira un po' il fiato e concede a Defrel l'occasione per siglare il gol della bandiera. Ma non c'è solo la Serie A. Meglio risparmiare le energie in vista del prossimo impegno di Champions League contro lo Shakhtar. La banda di Gasperini comunque tiene il passo delle prime due: ottima risposta ai successi di Inter e Juve.

Getty Images Il secondo gol del Papu Gomez contro il Sassuolo

Serie A, le pagelle di Sassuolo-Atalanta

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 4, Chiriches 4, Ferrari 4, Peluso 4 (46' Tripaldelli 6); Duncan 5.5 (82' Magnanelli sv), Obiang 5.5, Bourabia 4.5 (46' Traore 6); Berardi 5.5, Defrel 6, Boga 5. All. De Zerbi. 5

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 7, Djimsiti 6, Masiello 6.5; Hateboer 6.5, Freuler 6.5, Pasalic 6, Gosens 7 (61' Arana 6); Gomez 7.5 (72' Malinkovski 5.5), Ilicic 7, Zapata 7 (75' Barrow 6). All. Gasperini 8.

I migliori

Gomez 7.5

Non aveva ancora segnato in stagione. Si toglie lo sfizio di siglare una doppietta. È lui a spezzare l'equilibrio, è lui a siglare la terza rete bergamasca. Ma sarebbe un grosso errore ridurre alla fase realizzativa l'apporto del Papu. Dai suoi piedi, così come per Ilicic, nascono tutte le azioni dell'Atalanta. E, come se non bastasse, Gomez ha recuperato un'infinità di palloni in mezzo al campo.

Zapata 7.5

Con la capocciata sul cross perfetto di Hateboer sale a quota cinque in stagione, agganciando in vetta Domenico Berardi. Secondo gol consecutivo dopo quello realizzato contro la Roma all'Olimpico. E anche al Mapei Stadium l'attaccante colombiano dimostra di saper fare tutto. Non solo finalizza, si trasforma anche in assist man per il terzo gol di Gomez. L'unico neo è il gol sbagliato davanti a Consigli dopo il regalo di Chiriches.

Gosens 7

Il secondo gol in campionato dopo quello all'esordio contro la Spal. È puntuale all'appuntamento sul secondo palo per chiudere l'azione iniziata da Ilicic dalla parte opposta: è lo schema prediletto dalla squadra di Gasperini e Gosens lo interpreta nel migliore dei modi. Il tecnico lo vuole preservare in vista della Champions e a inizio ripresa inserisce Arana al suo posto.

I peggiori

La difesa del Sassuolo 4

Difficile fare peggio della passata stagione, quando l'Atalanta si impose addirittura per 6-2 a Reggio Emilia. Eppure la partita dura poco più di mezz'ora, tempo di subire quattro gol, uno per elemento della retroguardia. Non si salva nessuno. E aver affrontato il miglior attacco della Serie A non può essere un attenuante.

Bourabia 4.5

È reduce dalla deviazione che era costata la sconfitta contro il Parma nel turno infrasettimanale. Non sembra che abbia superato lo shock. Tramortito dalla superiorità fisica e tecnica degli avversari: spesso rimane piantato e non aiuta i compagni nel raddoppio sulle fasce. Ilicic gli ruba il pallone due volte in tre minuti. De Zerbi lo vorrebe sostituire già alla mezz'ora, aspetta fino all'intervallo.