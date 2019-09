Qualche problema anche per la SPAL che deve fare a meno degli infortunati Di Francesco e Kurtic: sulla fascia ci sarà Reca mentre a centrocampo è il turno di Valdifiori, in avanti accanto a Petagna debutta Moncini. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-SPAL.

La squadra bianconera infatti continuerà col 4-3-1-2 visto a Brescia ma sulla sinistra giocherà Matuidi al posto dell'indisponibile Alex Sandro (in Brasile dopo la scomparsa del padre) mentre in avanti torna Cristiano Ronaldo accanto a Dybala.

La Juventus torna in campo in Serie A nell'ultimo turno di campionato prima del big match della prossima settimana contro l'Inter. E Sarri ha dei seri problemi di formazione per la sfida contro la SPAL che apre il sesto turno di campionato.

