Una magia di Miralem Phanic e un colpo di testa di Cristiano Ronaldo assicurano alla Juventus la vittoria contro la SPAL, malgrado l'ottima performance di Etrit Berisha, migliore in campo per distacco con le sue parate.

Juventus-SPAL è stata la gara che ha aperto la sesta giornata di Serie A . I bianconeri di Sarri sono scesi in campo dopo la vittoria di Brescia, firmata dall'autogol di Chancellor e dalla rete di Pjanic. La SPAL invece arriva dalla sconfitta interna subita contro il Lecce, 3-1 per la squadra di Liverani.

