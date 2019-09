Sono ufficiali le scelte di Eusebio Di Francesco e Antonio Conte per la partita di Serie A tra Sampdoria e Inter. L'allenatore nerazzurro ha lasciato fuori Romelu Lukaku (in vista delle due partite impegnative con Barcellona e Juventus), affidandosi davanti al duo composto da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Fuori anche Godin, con Bastoni che trova una maglia da titolare insieme a Skrniar e de Vrij.

