Il tecnico dei nerazzurri soddisfatto per il primato in classifica a punteggio pieno.

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 20:29 | aggiornato 28/09/2019 20:41

Sono sei su sei, l'Inter di Antonio Conte non sbaglia un colpo. E in vista della sfida di Serie A con la Juventus della prossima settimana (dopo aver affrontato il Barcellona in Champions League) conquista anche una convincente vittoria sulla Sampdoria, battendola 3-1.

C'è ovviamente soddisfazione nelle parole del tecnico dei nerazzurri (soltanto Helenio Herrera era partito meglio nella storia dell'Inter), che dall'alto del suo primo posto in classifica della Serie A parla così ai microfoni di Sky:

Sono soddisfatto sicuramente della prestazione, della vittoria. Sono partite che quando le giochi in questa maniera, con questa chiarezza di idee e creando così tanto le devi chiudere. Invece il primo tempo è finito 2-0, quando secondo me dovevamo segnare di più. Poi capita l'imponderabile, occasione clamorosa, espulsione e gol. Poteva ammazzare un elefante, non noi. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, siamo riusciti anche intervenendo dalla panchina a riequilibrare la situazione. Siamo riusciti a fare gol in inferiorità numerica. Sono contento, perché dopo 2 minuti è successo l'inimmaginabile. Rientri con il giusto piglio, crei l'opportunità per fare la terza rete e invece resti con un uomo in meno, subendo gol.

Fortunato Sanchez che sia arrivata comunque la vittoria?

Sono situazioni un po' particolari per chi viene ammonito subito, come lo stesso Bastoni. A fine primo tempo li ho catechizzati. L'altra volta ho sostituito Barella proprio per evitare rischi. Alcune volte lo puoi fare, in altre più che raccomandarti di stare attenti non puoi fare. Un'esperienza in più che si aggiunge nel nostro percorso, sapendo che bisognerà stare più attenti in futuro per non compromettere tutto.

Serie A, le parole di Antonio Conte dopo Sampdoria-Inter

Sulla prestazione nonostante l'inferiorità numerica:

Posso essere solo contento per l'interpretazione dei ragazzi. Ho fatto il giocatore e quando cambia tutto in una partita che stai dominando puoi prendere un'imbarcata. Invece sono stati bravi, hanno dimostrato di essere sulla strada giusta anche a livello di mentalità. Siamo stati bravi a difendere il vantaggio e ci godiamo questa vittoria. Passo in avanti, questo tipo di esperienza ci mancava. Vedo il bicchiere mezzo pieno, per fortuna ci è successa alla sesta partita di campionato. Preferirei vivere serate più tranquille dal punto di vista emotivo. Penso che il primo tempo sia stato di altissimo livello sotto tutti i punti di vista, però trovarci in questo tipo di situazione nel secondo ci fortifica. Ci fa capire che lavorando tutti insieme, anche lavorando in inferiorità numerica si può consolidare il successo. Detto questo, avrei evitato questo dispendio di energie fisiche anche perché è la quinta partita in 12-13 giorni. Quando incanali bene le gare, le devi gestire in modo diverso. Invece siamo dovuti andare a tirare fuori tutto. Adesso c'è il Barcellona al Camp Nou. La Juve? Viene dopo. Andiamo avanti step by step. Oggi la partita della vita era con la Sampdoria, adesso diventerà quella con il Barça.

Nel primo tempo la migliore Inter della stagione?

Io penso che il nostro calcio sia sempre organizzato su un'idea. Lavoriamo tanto sulle situazioni in fase di possesso. Sono convinto che in altre partite abbiamo fatto bene, oggi abbiamo fatto benissimo nel primo e dobbiamo cercare di farlo con continuità. In tutto questo è giusto metterci carattere, mentalità vincente. Non basta giocare bene, devi avere anche la mentalità e capire che se vuoi vincere devi avere qualcosa in più degli altri. L'idea di gioco c'è sempre stata. Le mie squadre le porto sempre a giocare, do un'idea sempre. A volte si vede di più, a volte di meno. Adesso in tanti giocano come gioco io. Sono andato in Inghilterra e tutti giocavano con la difesa a tre, pure la Nazionale. Un motivo ci sarà... Di sicuro ci guardano.

