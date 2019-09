L'allenatore dell'Atletico si infuria e chiede il rosso per il capitano del Real Madrid.

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 22:24 | aggiornato 28/09/2019 23:12

Diego Pablo Simeone ha vissuto gli ultimi minuti del primo tempo del derby contro il Real Madrid protestando per una mancata sanzione da parte dell'arbitro González González. Precisamente il Cholo si riferiva a quanto accaduto durante la partita di Liga con il capitano delle Merengues, Sergio Ramos, che si sarebbe rivolto al guardalinee urlandogli "la puta que te parió", facilmente interpretabile anche senza la traduzione in italiano.

L'Atletico Madrid avrebbe voluto una punizione nei confronti di Sergio Ramos, anche perché in passato Diego Costa era stato squalificato per 8 giornate a seguito di offese simili rivolte al direttore di gara. In questo caso invece non è arriva nessuna sanzione per il capitano del Real Madrid, che ha proseguito regolarmente il suo derby nonostante la richiesta di intervento arrivata da parte di Diego Simeone.