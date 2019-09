Il primo allenatore del portoghese parla del suo arrivo all'Atletico Madrid: "Le sue caratteristiche non sono adatte ai Colchoneros".

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 09:52 | aggiornato 28/09/2019 09:57

Questa sera Joao Felix esordirà nel derby fra Atletico Madrid e Real Madrid (escludendo la roboante vittoria dei Colchoneros in un'amichevole estiva per 6-2) ma il suo primo allenatore ha rilasciato un'intervista in cui critica il suo trasferimento in Spagna.

Renato Paiva è l'uomo che per primo ha avuto il portoghese ai suoi ordini al Benfica e parlando a The Sportsman ha spiegato di non aver condiviso il suo passaggio nella squadra allenata da Diego Pablo Simeone.

Gli ho detto che avrei preferito Manchester City o Barcellona, le sue caratteristiche si adattano meglio a quello stile di gioco. Rispetto l'Atletico ma in particolare Guardiola sarebbe stata una scelta migliore: Simeone è un grande tecnico ma il suo modo di giocare non mi piace.

A Madrid stanno tutti aspettando la definitiva esplosione di Joao Felix che oggi sfiderà per la prima volta il Real. Magari con la voglia di dimostrare a Paiva che la sua decisione di scegliere l'Atletico è stata quella giusta.