Il brasiliano torna decisivo e regala ai suoi la vittoria dopo il ko con il Reims nel turno infrasettimanale. "Sono contento che Mbappé sia ​​tornato. Migliora il nostro umore".

di Luca Guerra - 28/09/2019 22:36 | aggiornato 28/09/2019 22:41

Torna alla vittoria, riscatta la sconfitta interna contro il Reims e si conferma in vetta alla Ligue 1: è un PSG nel segno di Neymar quello che ha vinto sul campo del Bordeaux nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato. La stella brasiliana ha firmato il successo del Matmut-Atlantique con la rete messa a segno al 70', che vale l'approdo a quota 18 punti in classifica.

A tre giorni dal ko del Parco dei Principi contro il Reims, uno 0-2 che aveva messo in discussione la posizione di Thomas Tuchel in panchina, il PSG si è affidato alla legge di Neymar: come avvenuto contro Strasburgo e Lione, altre due partite vinte di misura da Thiago Silva e compagni, il numero 10 è andato a segno firmando tre punti molto pesanti.

Questa volta, nel giorno in cui Mauro Icardi è rimasto in panchina per 90 minuti, una svolta al match è arrivata nel secondo tempo, quando Tuchel ha inserito Mbappé al posto di uno spento Sarabia: il classe 1998 ha confermato di essere uno dei talenti più forti d'Europa, spaccando la partita in due e servendo l'assist determinante per la rete di Neymar.

PSG, la rete della vittoria di Neymar su assist di Mbappé sul campo di Bordeaux

PSG, Neymar esaltato da Mbappé: "Porta il sorriso nel gruppo, importante per noi"

La rete di Neymar è arrivata nel momento di maggior pressione espressa dal PSG, in una partita che ha visto Keylor Navas parare il primo e unico tiro in porta del Bordeaux al 76'. L'attaccante brasiliano, protagonista fino a quel momento di una partita con qualche errore di troppo negli ultimi 20 metri, ha segnato 3 reti nelle 4 partite di campionato sin qui giocate.

Ottimo biglietto da visita per dimenticare un'estate vissuta con la valigia in mano e in aperta polemica con la società parigina in attesa di partire in direzione Barcellona. Polemiche messe alle spalle, con il brasiliano che ha vestito i panni del leader anche in mixed zone, elogiando il compagno di squadra Mbappé, tornato in campo dopo un mese di assenza per un infortunio alla coscia:

Sono molto felice di aver segnato tre gol decisivi per la squadra. La mia missione è essere utile al team. Mbappé? In partite così chiuse è fondamentale, sono contento che Kylian sia tornato. Ci porta il sorriso e migliora l'umore del gruppo.

Decisivo con i fatti, determinato in campo e davanti alle telecamere, presente sulle copertine dei giornali solo per gol e belle giocate. Nel primato del PSG c'è anche il nuovo Neymar.