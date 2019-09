Penso si debba cominciare a pensare a un calcio più globalizzato quindi è una scelta normalissima, meglio giocare all'estero che non giocare qui. Non è andato in un campionato qualsiasi ma in Premier League.

Uno degli esempi di talenti italiani che ha lasciato la Serie A per andare all'estero è quello di Moise Kean. Nicolato ha spiegato di non essere contrario a questa decisione, l'importante è che i ragazzi che osserva giochino.

La Nazionale italiana ha iniziato un processo di rivoluzione dall'arrivo di Roberto Mancini in panchina e anche l'Under21 ha cambiato tecnico dopo l'addio di Di Biagio, sostituito da Nicolato . Proprio il nuovo ct ha parlato della situazione dei talenti azzurri in Serie A a margine dell'evento "Milano Calcio City" alla Triennale.

