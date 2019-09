Il Napoli ha infatti deciso di multare Koulibaly per aver perso la testa mettendo in difficoltà Ancelotti per le prossime partite ma soprattutto per lanciare un segnale al resto del gruppo: anche se sei un campione, chi sbaglia paga.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha deciso di non fare ricorso per ridurre l'esclusione del suo difensore dalle prossime giornate di campionato, anzi prenderà provvedimenti.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Napoli deve fare i conti con l'emergenza in difesa data dalle due giornate di squalifica a Kalidou Koulibaly che è stato espulso nei minuti finali per gli insulti al direttore di gara.

