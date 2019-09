Tortu nella storia con il suo settimo posto: da 32 anni un italiano non si qualificava per la finale.

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 22:48 | aggiornato 28/09/2019 22:53

Se l'aggiudica uno splendido Coleman la medaglia d'oro dei 100 metri ai Mondiali di Doha. Il favorito chiude con 9”76, piazzandosi davanti a un immenso Gatlin, capace di fissare il cronometro a 9”89 nonostante i 37 anni. Bronzo per De Grasse (9”90), ma soprattutto settimo posto per l'italiano Filippo Tortu, che riporta l'Italia in una finale mondiale per i 100 metri a distanza di 32 anni dall'ultima volta.

Al termine della gara, l'azzurro Filippo Tortu ha commentato così: