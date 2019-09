La dirigenza conferma l'allenatore ma c'è bisogno di una svolta nei risultati: l'ex Samp si gioca tutto in 7 giorni.

28/09/2019

La panchina di Giampaolo per ora non è in discussione e il Milan vuole andare avanti ancora col suo allenatore. Ma la posizione dell'ex Sampdoria è molto meno salda rispetto a qualche settimana fa.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza ha dato ancora fiducia all'allenatore ma c'è bisogno di un'immediata inversione di tendenza nelle prossime due partite (Fiorentina e Genoa) altrimenti l'esonero potrebbe concretizzarsi.

Il più dubbioso al momento è Boban, che sta seriamente pensando di cambiare guida tecnica il prima possibile per recuperare una stagione che in fondo è appena iniziata. I dubbi del croato riguardano specialmente i nuovi arrivi che non sono stati utilizzati a dovere come Bennacer e Leao.

A difendere per ora Giampaolo è rimasto Paolo Maldini, che ha convinto l'ambiente Milan a non affrettare i tempi ma ora Giampaolo ha bisogno di una svolta ripartendo dalla buona ora di gioco fatta vedere contro il Torino. Se così non sarà, l'esonero è un serio rischio.