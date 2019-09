Il proprietario del gruppo della moda di lusso LVMH vorrebbe rilevare la società per una cifra vicina ai 960 milioni di euro. Lui però smentisce.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 28/09/2019 15:09 | aggiornato 28/09/2019 15:14

Pensieri. Tanti pensieri. Non solo legati al campo. Perché la stagione del Milan è cominciata male. Molto male. Sono solo 6 i punti conquistati nelle prime 5 giornate. Troppi pochi per non porsi qualche domanda. Perché i rossoneri hanno affrontato la stagione dichiarando il quarto posto come obiettivo. La società vuole (e deve...) arrivare in Champions League. Quello il modo più semplice per risolvere tutti i problemi economici.

Per questo nelle ultime ore ci si sta interrogando su Marco Giampaolo. Il suo futuro è in bilico. In realtà però in casa Milan i dirigenti hanno anche altri pensieri. Forse perfino preponderanti. Perché per risollevare le sorti del club ci potrebbe essere bisogno di un cambio di proprietà. Ancora uno. Perché la società, da quando Silvio Berlusconi l'ha venduta, non ha ancora trovato il giusto equilibrio.

L'assenza della famiglia Singer a San Siro durante il derby che il Milan ha perso sabato scorso con l'Inter non ha fatto altro che alimentare voci sul possibile passaggio di proprietà. I rumors, sempre più forti, arrivano direttamente da Parigi e confermano che il club rossonero potrebbe effettivamente passare di mano.

Piatek, simbolo dell'attuale crisi del Milan

Milan, Elliott tratta con Arnault la cessione del club

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica ci sarebbe una vera e propria trattativa in corso. Il fondo statunitense Elliott, che al momento gestisce il club, sarebbe in contatto con Bernard Arnault, proprietario del gruppo della moda di lusso LVMH. In questi ultimi mesi il club si sarebbe svalutato: la cifra base per il passaggio di proprietà sarebbe sceso da 1,2 miliardi a 960 milioni di euro. Tra gli advisor coinvolti nella trattativa ci sarebbe una grande banca d'investimento londinese. Il negoziato, in piedi ormai da diverso tempo, si sarebbe rallentato a causa del minuzioso controllo che viene fatto su alcune voci del bilancio del Milan.

Vota anche tu! Il Milan può arrivare in Champions League? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Milan può arrivare in Champions League? Condividi





Proprio questa attenzione dimostrerebbe però quanto Arnault sia interessato all'acquisto. Per questo, secondo La Repubblica, l'operazione potrebbe chiudersi già entro il 2019. Addirittura sembra che la possibile nuova proprietà stia già pensando all'organigramma del futuro. Secondo le indiscrezioni il progetto tecnico per la stagione 2020-21 verrebbe messo in mano a un allenatore dal grande profilo. Il sogno sarebbe quello di arrivare a Massimiliano Allegri, al momento attezionato anche da PSG e Real Madrid. Voci che si inseguono da tempo, ma che proprio Arnault ha smentito con un post su Instagram:

Scrivo questo messaggio per mettere la parola fine ai rumors in merito all'interesse della mia famiglia o del gruppo LVMH, per l'acquisto dell'AC Milan. Rispettiamo il vostro club, i suoi valori e la sua storia, ma non c'è mai stato nessun contatto all'interno della società e non abbiamo intenzione di investire o di comprare il Milan. I rumors che ci sono non hanno fondamenta.

Smentite decise e forti, ma gli indizi e le indiscrezioni restano. Elliott però al momento non ha solo questo pensiero. Deve infatti trovare la quadratura del cerchio e riuscire a riportare la squadra in Champions League. Inoltre è impegnato nel progetto del nuovo stadio (sarebbe in comproprietà con l'Inter) che potrebbe esser costruito in zona San Siro: due obiettivi da raggiungere proprio per avere una posizione di forza con Arnault, e vendere il Milan a cifre più alte.