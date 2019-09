Nervi tesi tra la società e il francese, che non si sente più centrale nel progetto tecnico dei Red Devils. Il Real Madrid rimane alla finestra, ma servono 200 milioni.

Tra i giocatori che hanno maggiormente animato la scorsa sessione estiva di mercato c'è sicuramente Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato per mesi oggetto del desiderio di Juventus e Real Madrid: se i bianconeri hanno dovuto gettare la spugna fin da subito - principalmente per motivi economici - le Merengues lo hanno inseguito senza sosta fino all'ultimo secondo utile per strapparlo al Manchester United. Va detto che la trattativa, seppure esistente, non è mai stata facile a causa delle forti resistenze degli inglesi, bravi a tenere duro dopo che Zinedine Zidane aveva dichiarato apertamente come la dirigenza delle Merengues avrebbe fatto di tutto per portare il fortissimo centrocampista nella capitale spagnola.

Ora però la situazione sembra nuovamente cambiata. Secondo quanto rivelato da alcuni quotidiani inglesi (tra i quali c'è il Sun), Pogba sarebbe infelice del momento che sta vivendo nel club che, di fatto, lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Vuole andare via e sa che, dall'altra parte, c'è un Real Madrid in grado di assicurargli la vetrina della Champions League e uno stipendio ben più alto di quello che percepisce attualmente. Per questo, quando la società gli ha proposto un prolungamento di contratto per allungare l'attuale vincolo in scadenza 2021, il francese ha risposto "no, grazie".

Un rifiuto netto, contro il quale lo United difficilmente potrà prendere adeguate contromisure. Sembra infatti si sia arrivati al momento in cui la proprietà americana dovrà accettare il fatto di perdere il suo pezzo da novanta. E, sempre secondo le indiscrezioni trapelate da oltre Manica, la separazione potrebbe già avvenire addirittura durante il calciomercato di gennaio. Per farlo, il giocatore avrebbe già messo in allerta il suo agente Mino Raiola, il quale è stato incaricato di far pressione sulla dirigenza inglese per far crollare quel muro alzato ormai da un anno, ovvero da quando Florentino Perez ha deciso di fare follie per assicurarsi il fresco campione del mondo.

Durante la partita di Carabao Cup contro il Rochdale, l'ex juventino non solo non ha indossato la fascia di capitano, ma non è nemmeno stato incluso nella lista di rigoristi. Un affronto che Pogba avrebbe preso sul personale, un gesto che lo ha fatto arrabbiare soprattutto in virtù della sua decisione estiva di non lasciare il club. Se il rapporto con José Mourinho è sempre stato burrascoso, non è che quello con Solskjaer stia andando tanto meglio: il norvergese lo ha responsabilizzato investendolo con i gradi di leader, rendendosi però conto in fretta che, forse, il ruolo non gli si addiceva.

Doveva essere il perno centrale del Manchester United, ma la società si è rimangiata tutto. Questo il succo del discorso, il motivo della discordia grazie al quale il calciatore è tornato ad avere mal di pancia simili a quelli di inizio estate. Per portarlo via dal nord dell'Inghilterra servono comunque non meno di 200 milioni di euro, una cifra che il Real Madrid non vorrebbe spendere. Serve capire se ci siano altre chiavi per sbloccare la trattativa, magari inserendo qualche contropartita tecnica per arrivare a mettere le mani su un elemento di livello assoluto, fondamentale per alzare la qualità di un reparto mai come quest'anno in difficoltà.