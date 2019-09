Vergogna in Ligue 1, Nizza-Marsiglia sospesa per canti e striscioni omofobi

Vergogna in Ligue 1, Nizza-Marsiglia sospesa per canti e striscioni omofobi

Una traiettoria imprendibile per Lopes, che non ha potuto far altro che accompagnare inizialmente il pallone con lo sguardo dietro di lui, senza riuscire a evitare che questo varcasse la linea di porta. La goal line technology ha fatto vibrare il sensore dell'arbitro e la rete è stata convalidata.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK