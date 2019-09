Liga, dopo quattro minuti di gioco nel derby di Madrid, la stellina portoghese a stretto contatto con il capitano dei Blancos.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 23:21 | aggiornato 28/09/2019 23:25

Sono passati appena quattro minuti di gioco nel derby di Liga tra l'Atletico Madrid e il Real Madrid al Wanda Metropolitano e Joao Felix ha fatto immediatamente capire di che pasta fosse fatto. Al ragazzo non manca certo la personalità, perché con un controllo indirizzato ha fatto passare subito il pallone tra le gambe di Sergio Ramos.

Un tunnel che non è stato però completato (cioè non l'attaccante dei Colchoneros non è tornato in possesso del pallone dopo averlo eseguito), perché subito l'affronto il capitano delle Merengues si è subito "fatto giustizia", atterrando il portoghese con un corpo a corpo duro. Non pago lo stesso Sergio Ramos ha poi invitato platealmente Joao Felix a rialzarsi. Classiche schermaglie da derby, insomma.