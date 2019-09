La squadra di Valverde, prossima avversaria dell'Inter in Champions, vince la seconda partita consecutiva portandosi momentaneamente a -1 dal Real Madrid. Decidono il match le reti di Suarez e Firpo.

Dopo l'inizio peggiore degli ultimi 25 anni, il Barcellona sta provando a ritrovare sé stesso. La vittoria per 2-1 con il Villarreal lo dimostra, ma la strada è ancora lunga. E la settimana che inizia oggi, con la sfida in casa del Getafe, in questo senso sarà cruciale. Prima della sosta, infatti, ci sarà la sfida di Champions League contro l'Inter e quella di Liga con il Siviglia. E proprio la squadra di Antonio Conte guarderà con molto interesse a questa gara, che con ogni probabilità si giocherà senza Leo Messi.

L'assenza della Pulce, però, al momento non sembra pesare così tanto. O quantomeno per quanto riguarda la gara del Coliseum, vinta dai blaugrana per 2-0 al termine di 90' molto intensi: al gol di Suarez nel finale di primo tempo si aggiunge quello di Firpo a inizio ripresa. La classifica dunque inizia a migliorare, e il distacco dal Real Madrid capolista è al momento soltanto di un punto, in attesa che i Blancos scendano in campo nel derby con l'Atletico di questa sera.

Le note più positive del pomeriggio, per Ernesto Valverde, sono senza dubbio le prestazioni di Ter Stegen e De Jong. Il primo, oltre all'assist per l'1-0, ha chiuso la porta in alcune situazioni pericolose, confermando il proprio ottimo inizio di stagione. Il centrocampista olandese invece sta migliorando sensibilmente gara dopo gara, gestendo benissimo i ritmi della squadra e dal quale passano tutti i palloni più importanti. In attesa di Messi e di Dembelè, alle prese con l'ennesimo infortunio muscolare, il Barça sembra aver ingranato la marcia giusta.

Junior Firpo festeggia la sua prima rete con il Barcellona ispirandosi a Bolt

Liga, il Barcellona passa al Coliseum con Suarez

Il primo squillo del match è del Getafe, con una ripartenza veloce che manda al tiro Angel. La conclusione del numero 9, visto anche l'elevato coefficiente di difficoltà, finisce ampiamente sul fondo. Risposta immediata del Barcellona, pericoloso con Carles Perez: sfruttando una grave disattenzione di Nyom, il classe '98 spagnolo riesce a calciare in porta trovando la respinta di David Soria.

Blaugrana ancora vicini al vantaggio al 16' con Suarez, arrivato davanti a Soria ma incapace di trovare la porta con il destro. Più difficile invece la conclusione dello stesso Pistolero pochi istanti più tardi, sparata fuori di pochissimo dal limite dell'area. Nel mezzo a queste due occasioni va segnalata la grande parata in uscita di Ter Stegen su Angel, ancora pericoloso questa volta con il mancino.

L'episodio che sblocca il match arriva a 5' dalla fine del primo tempo. Azione che parte addirittura da Ter Stegen, uscito dall'area per anticipare lo scatto di Angel, e lancio perfetto del tedesco con il sinistro per Suarez, involato davanti a Soria. A quel punto l'uruguaiano non può sbagliare, battendo il portiere avversario con un pallonetto morbidissimo. Terzo gol stagionale per il numero 9 blaugrana, che sale al terzo posto dei migliori marcatori della storia del Barça in Liga (131, eguagliato l'ungherese Kubala).

Nella ripresa Firpo chiude la pratica

Il secondo tempo si apre così come si era chiuso il primo, ovvero con il Barcellona in gol. Sul tiro potente di Carles Perez dalla distanza, Soria respinge ma lascia lì il pallone sul quale, prontamente, arriva Junior Firpo che non può sbagliare. Per il terzino ex Betis, autore di un pessima gara fino a quel momento, è dunque il primo gol con la squadra catalana (il sesto in totale in Liga).

Uomini di Valverde che a questo punto addormentano la gara, gestendo bene il pallone e chiudendo ogni spazio agli avversari. A spiccare è la prestazione di Frankie De Jong, che detta i ritmi alla perfezione e dipinge calcio in mezzo al campo. Il Getafe invece non sembra crederci più, nonostante a 8' dalla fine gli ospiti rimangano in dieci per l'espulsione di Lenglet (doppia ammonizione).