Tanta intensità, ma poche occasioni, l'Atletico ci prova di più, ma l'occasione migliore è per Benzema. Al Wanda Metropolitano finisce 0-0 e sembra giusto così.

di MarcoValerio Bava - 28/09/2019 22:55 | aggiornato 28/09/2019 22:59

Finisce 0-0 il derby tra Atletico e Real. Reti bianche al Wanda Metropolitano in una partita intensa, dura, dove non sono mancati gli scontri, mentre hanno latitato le palle gol e dove lo spettacolo non ha giocato il ruolo del protagonista. La posta in palio è alta, la gara non è ancora decisiva forse, ma vincere sarebbe fondamentale per entrambe: per i Colchoneros significherebbe scavalcare i cugini e portarsi momentaneamente in testa alla Liga, per i Blancos invece vorrebbe dire staccare i rivali e consolidare il proprio primato.

Primo tempo abbastanza vivace, soprattutto grazie all'Atletico che fa la partita con maggior costanza e Joao Felix si fa vivo due volte dalle parti di Courtois senza però trovare lo specchio della porta difesa dal belga. Il brivido più grande però lo regala il cross teso di Kieran Trippier che balla pericolosamente a pochi metri dalla linea e sul quale Diego Costa non arriva per centimetri. La risposta del Real è affidata a un destro velenoso di Kroos sul quale Oblak però risponde presente.

Nella ripresa, il Cholo rivoluziona la sua squadra in chiave offensiva spostando Saul terzino sinistro e inserendo Correa e Lemar per cercare di dare la svolta e forzare la mano contro un Real che sembra voler gestire più che affondare. La mossa di Zidane si chiama Modric e con l'ingresso del pallone d'oro in carica ecco che la Casa Blanca prende campo e sfiora il gol con Benzema che gira di testa un cross proveniente da sinistra e costringe Oblak al primo miracolo di serata. Entra anche James, uno che il derby avrebbe potuto giocarlo con la maglia dell'Atletico, ma il risultato non cambia, anche perché le squadre sono stanche, stremate e per quanto visto sul campo può andar bene così.

Liga, la cronaca di Atletico-Real

Zidane deve fare i conti con diverse assenze, soprattutto a sinistra dove mancano sia Marcelo che Mendy e allora Nacho viene dirottato nel ruolo di terzino mancino, con Ramos-Varane centrali e Carvajal dall'altra parte. In mezzo giocano Casemiro, Kroos e Valverde con Modric ancora in panchina, mentre davanti ancora spazio a Bale per supportare Hazard e Benzema. Simeone non può contare su Morata e allora c'è Joao Felix insieme a Diego Costa, mentre sulle fasce nel 4-4-2 si muovo Vitolo e Koke. Pronti via e l'Atletico prova a spingere soprattutto sulla corsia di destra, ma Ramos controlla l'area sul cross di Koke. Il primo tiro è di Joao Felix, ma il diagonale non spaventa Courtois.

Il primo squillo dei Blancos arriva al quarto d'ora con Bale che prova il colpo di testa sul cross di Nacho, ma la sfera termina alta. Il possesso di palla delle due squadre è diverso: quello dell'Atletico è più rapido, volto a verticalizzare; mentre quello del Real è molto più compassato, quasi ad abbassare i ritmi del match. La partita è tesa, intensa, come ogni derby tra queste due squadre.

L'Atletico si fa pericolosamente vivo dalle parti di Courtois al 29' con un traversone basso di Thomas che non trova Diego Costa all'appuntamento con il gol del vantaggio. Il Wanda Metropolitano sussulta, si fa sentire, spinge i suoi, ma il Real gioca con personalità e sul cross di Carvajal c'è bisogno dell'anticipo di Savic per negare a Benzema l'impatto comodo con il pallone. I Colchoneros ci sono ed è ancora Joao Felix a tentare la fortuna, ma il suo destro sibila al lato del palo destra della porta avversaria. La risposta del Real è affidata a Toni Kroos che bussa dai 25 metri e chiama Oblak alla tuffo sulla sua sinistra per deviare in angolo. Nei minuti finali di primo tempo, la partita si apre un po' e Courtois deve andare giù in una frazione di secondo per deviare il cross insidioso di Trippier ed evitare il tap in di Diego Costa.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con un cambio nell'Atletico: esce Vitolo, entra Angel Correa e proprio l'argentino si fa subito vedere con un colpo di testa che però non trova lo specchio della porta. Nel Real fatica, non poco, Eden Hazard (al primo derby in Liga) che proprio non riesce ad accendersi nel ruolo di esterno sinistro offensivo, anche per via di una condizione fisica che appare ancora molto precaria e allora da quella parte serve la discesa di Nacho per offrire il tiro a Bale che però è impreciso, calcia male e cestina la miglior occasione del match dei Blancos.

La seconda carta di Simeone è Lemar che entra al posto di Renan Lodi con Saul che scala nella posizione di terzino sinistro. Una mossa decisamente offensiva quella del Cholo che prova a forzare la mano, a dare una sterzata al derby di Madrid, scelta apprezzata come certifica il boato del pubblico di casa. Zidane risponde con Modric che prende il posto di Valverde. L'ultimo cambio di Simeone è l'ex Marcos Llorente per un Joao Felix non eccezionale. Il pallone d'oro prova a farsi vedere con un tiro-cross che però non crea ansie a Oblak.

L'Atletico torna a farsi vivo da palla inattiva: corner di Correa, colpo di testa di Saul e palla di poco alta sopra la traversa. Il Real però fa tremare il Wanda con lo stacco di Benzema che impegna severamente Oblak bravo a farsi trovare pronto sulla girata dell'attaccante francese. Zidane tenta anche la carta James al posto di uno spento Hazard per offrire i suoi un raccordo tra centrocampo e attacco. Fronte offensivo che cambia con l'ingresso di Jovic per Benzema. Ma non cambia il risultato perché le squadre sono stanche, non ne hanno più e alla fine il pareggio può andar bene a entrambe e per quanto visto è anche il risultato più giusto.