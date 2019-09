Secondo il manager del Chelsea non è corretto assegnare il riconoscimento all'argentino del Leeds: "Non nell'anno dello Spygate".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 16:01 | aggiornato 28/09/2019 16:04

Non è piaciuta a Frank Lampard la decisione della FIFA di riconoscere al Leeds United e Marcelo Bielsa il The Best Award FairPlay per aver lasciato segnare un gol contro l'Aston Villa, a seguito della rete precedente realizzata con un uomo a terra degli avversari.

L'attuale allenatore del Chelsea ritiene che non sia giusto premiare Bielsa per quello, visto che nello stesso anno l'allenatore argentino aveva inviato una spia per assistere all'allenamento del suo Derby County, club allenato fino alla stagione scorsa:

La decisione è strana e ingiusta, soprattutto perché arrivata nello stesso anno dello "Spygate". Quel gol era servito solo per rimettere in parità una partita. Dopo quello che è successo, trovo ironico e inappropriato che sia lui a vincere il premio per il fair play.

In merito allo "Spygate", Bielsa era stato sanzionato con una multa di 225.000 euro. Per Lampard, però, evidentemente non sono stati sufficienti.