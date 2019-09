Il difensore aveva impugnato l’articolo 15 del regolamento FIFA, chiedendo rescissione per non aver giocato almeno il 10% delle partite ufficiali: condannato a risarcire il club.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 28/09/2019 14:13 | aggiornato 28/09/2019 14:17

Con la maglia dell'Inter ha giocato dal 2012 al 2015, vivendo tutta la trafila nel settore giovanile nerazzurro e sfiorando le porte della Prima Squadra prima di trasferirsi in Serie B, al Crotone. Ora Yao Guy Eloge Koffi, difensore ivoriano classe 1996, dovrà risarcire la sua vecchia squadra dopo un contenzioso legale durato due anni.

A stabilire il pagamento della salata sanzione sono stati il tribunale della FIFA e il Tas di Losanna. Yao aveva lasciato il club nerazzurro nell'estate 2017 dopo una stagione senza presenze all'attivo. Il 21enne aveva firmato un contratto con il Lugano, impugnando l'articolo 15 del regolamento FIFA. Nel quale si spiega che un giocatore che non ha giocato almeno il 10% delle partite ufficiali può risolvere il suo contratto con la società per "giusta causa sportiva". Avvio di un contenzioso legale durato quasi due anni.

Dopo l'addio al calcio italiano, dove Yao era arrivato giovanissimo firmando con il Parma per poi passare all'Inter in uno scambio che coinvolse anche Ishak Belfodil e Lorenzo Crisetig, il centrale difensivo aveva avviato la sua avventura nel calcio svizzero, giocando con il Lugano anche in Europa League nella stagione 2017/2018. Il tribunale della FIFA e il Tas di Losanna hanno però fatto luce su quello svincolo dell'estate 2017 e hanno bocciato le ragioni del calciatore ivoriano. Yao e il Lugano dovranno ora risarcire i nerazzurri per circa 500 mila euro.

L'Inter vince la causa con Yao: il difensore dovrà pagare 500mila euro ai nerazzurri

Yao-Inter, il difensore ha violato l'articolo 17

Aver fatto parte della prima squadra, in quella stagione allenata da Frank De Boer prima e Stefano Pioli poi, e non aver mai messo piede in campo in partite ufficiali non rappresenta quindi ragione sufficiente per ottenere automaticamente lo svincolo dal club. Yao, che aveva invocato l'articolo 15, lo ha appreso a proprie spese. Lapidario il commento del legale del club nerazzurro, Angelo Capellini:

Un calciatore che fa ricorso deve stare bene attento che le violazioni dei propri diritti siano esistite. Altrimenti poi diventa automatico che sia lui stesso a dover risarcire il club.

In particolare, Yao è stato condannato da FIFA e Tas per la violazione dell'articolo 17, valido dal gennaio 2005, che afferma che ogni giocatore che ha firmato un contratto prima di 28 anni si può svincolare tre anni dopo che l'accordo è stato firmato, ma a tre condizioni. Comunicare alla società la propria intenzione di rescissione entro quindici giorni dall'ultima partita giocata con la maglia del club, non trasferirsi nell'anno successivo in un club dello stesso campionato e pagare un indennizzo alla vecchia società di appartenenza, calcolato su ingaggio e tempo rimanente alla scadenza del contratto. Fattori che, evidentemente, non sono stati completamente rispettati dal difensore.