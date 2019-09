Le informazioni per seguire il Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1. A Sochi sarà riscatto Mercedes? O la Ferrari calerà il poker?

di Matteo Bellan - 28/09/2019 13:00

Niente pausa, dopo l'appuntamento di Singapore la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Russia 2019. Si tratta della sesta edizione di questo GP e si disputerà sempre presso il circuito di Sochi, città situata sulle rive del Mar Nero.

In questo weekend è atteso un riscatto da parte della Mercedes, che nelle ultime tre gare ha assistito alla tripletta messa a segno dalla Ferrari. Tuttavia, la scuderia di Brackley rimane saldamente in testa alla classifica costruttori con 527 punti, 133 in più rispetto a quella di Maranello. E nella corsa al titolo piloti Lewis Hamilton non si deve granché preoccupare: ha 296 punti e il suo primo inseguitore è compagno Valtteri Bottas, distante 65 lunghezze. Servirebbe un tracollo del cinque volte campione del mondo di F1 per riaprire i giochi. Le Frecce d'Argento sono assolute favorite per questo fine settimana.

Interessante la battaglia per il terzo posto, visto che Charles Leclerc e Max Verstappen sono appaiati a 200 punti. Anche Sebastian Vettel, vincitore a Singapore dopo un digiuno durato oltre un anno, è della partita dato che è a quota 194. Tutti gli altri sono molto distanti, però andrà comunque seguita la loro lotta. Ad esempio tra i costruttori ci sono McLaren e Renault che si contendono la quarta piazza della classifica, ma anche gli altri team vogliono fare punti importanti nel weekend.

Doppietta Ferrari a Singapore con Vettel e Leclerc. Ma in Russia potrebbe andare diversamente.

Formula 1, GP Russia 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il Gran Premio di Russia fa parte del calendario del campionato di Formula 1 solo dal 2014. Già negli anni Ottanta era nata l'idea di correre nel vasto Paese, ma tutti i progetti sono naufragati. Più volte era emersa l'ipotesi di correre nella capitale Mosca, però poi non se ne è fatto nulla. Successivamente si è concretizzato il piano per disputare il GP a Sochi, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2014.

Il circuito è lungo 5853 metri ed composto da 18 curve (ben 12 a destra e solo 6 a sinistra). Il primo settore è quello più veloce, mentre il secondo e il terzo sono più lenti e tecnici con alcune curve a 90°. Questa pista richiede un alto carico aerodinamico, importante per garantire una frenata stabile e la trazione necessaria quando si affrontano le curve lente. Il lungo rettilineo dei box offre un'ottima occasione per i sorpassi. L'asfalto non usura troppo gli pneumatici, ma bisognerà prestare attenzione al surriscaldamento di quelli posteriori. Pirelli porta le mescole C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

L'albo d'oro dice che il GP di Russia è monopolizzato dalla Mercedes. Infatti, tutti le gare sono state vinte dalla scuderia anglo-tedesca. Nel 2018 Lewis Hamilton ha trionfato per la terza volta a Sochi, precedendo sul traguardo Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Il finlandese ha vinto l'edizione 2017, mentre nel 2016 è toccato a Nico Rosberg salire sul gradino più alto del podio. Per quanto concerne le pole position, quattro sono delle Frecce d'Argento e una della Ferrari. Infatti, nelle qualifiche del 2017 fu Vettel a spuntarla. Vedremo se la scuderia di Maranello riuscirà ad espugnare il feudo Mercedes.

Hamilton, Bottas e Vettel sul podio di Sochi 2018. Presente anche Putin alla premiazione

F1, programma del weekend di Sochi: orari, diretta TV e streaming

Il Gran Premio di Russia 2019 di Formula 1 sarà visibile in diretta TV sul canale Sky Sport F1 HD. Prove libere, qualifiche, gara e approfondimenti potranno essere seguiti anche in diretta streaming live tramite i servizi SkyGo e TV8. I non abbonati avranno la possibilità di guardare gli appuntamenti di sabato e domenica in differita sul canale in chiaro TV8 o sul sito ufficiale TV8.it. Di seguito il programma completo del weekend di Sochi.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 27 settembre

Prove libere 1: 10.00-11:30

Prove libere 2: 14.00-15:30

Prove libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 14:00-15:00

Gara: ore 13:10

Differite TV8