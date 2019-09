Formula Kite European Championship: Toni Vodisek in testa

Nella categoria femminile, che con 30 partecipanti ha continuato il regolare svolgimento delle regate senza la divisione in flotte, è ormai più che evidente il totale dominio della statunitense Daniela Moroz, prima con 12 punti e ben 14 regate vinte su 15. Seguono la britannica Ellie Aldridge (34 punti) e l’australiana Breiana Whitehead (48 punti). Stabili le due italiane in gara: Irene Tari, 23esima, e Sofia Tomasoni, 25esima.

Continua la battaglia per il titolo europeo all’Open Water Challenge di Oristano! Oggi si sono svolte le prime regate della finale. Sulla base dei risultati ottenuti nelle prime due giornate di gara, gli atleti sono stati divisi nella Gold Flight (dal 1° al 30°) e Silver Flight (dal 31° in poi).

