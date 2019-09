I bianconeri hanno messo il 19enne regista del Brescia nel mirino e Paratici ne avrebbe già parlato con Cellino: l'obiettivo è anticipare la concorrenza - rappresentata da Inter, Milan e PSG - e chiudere già a gennaio.

di Simone Cola - 28/09/2019 10:57 | aggiornato 28/09/2019 10:57

Sempre più protesa verso un futuro che dovrebbe portarla stabilmente tra le grandi d'Europa, con l'obiettivo di crescere dentro e fuori dal campo al punto da poter attrarre e sostenere altri colpi come quello che nel 2018 le ha permesso di mettere le mani su Cristiano Ronaldo, la Juventus non intende comunque mettere in secondo piano la strada che sul calciomercato l'ha vista operare negli ultimi anni con particolare attenzione nei confronti dei migliori talenti che il calcio italiano può offrire.

Se l'estate appena passata ha visto arrivare a Torino Matthijs de Ligt, che nonostante un avvio incerto rimane uno dei più forti giovani in circolazione a livello europeo e sarà sicuramente una pietra angolare su cui costruire il futuro bianconero, la prossima potrebbe vedere il ds Fabio Paratici operare nuovamente in Italia. L'obiettivo? Giocatori giovani ma già pronti, di qualità, capaci di inserirsi già da subito nel club bianconero ma allo stesso tempo di crescere e migliorare insieme alla squadra.

In questo senso gli obiettivi principali restano al momento tre: Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. E se i primi due al momento non sono così arrivabili, dato che Fiorentina e Roma si sono messe di traverso, la Juventus potrebbe invece trovare minore resistenza da parte del Brescia, con cui avrebbe già parlato di Tonali immediatamente dopo averlo visto da vicino nel corso del confronto andato in scena martedì scorso. Il giovane piace da tempo, ma adesso sembra arrivato il momento di stringere.

Sandro Tonali in pressing su Gonzalo Higuain: dopo averlo visto da vicino, la Juventus si sarebbe decisa a puntare sul giovane regista del Brescia.

L'idea è quella di provare a chiudere già a gennaio: Paratici avrebbe accennato l'idea al patron del Brescia Cellino, che si gode il suo gioiello ma che allo stesso tempo è consapevole che il suo percorso di crescita lo porterà inevitabilmente in un top club in tempi molto brevi. La Juventus potrebbe presentare un'offerta per Tonali già alla riapertura del calciomercato, a gennaio, con l'obiettivo di mettere nero su bianco un trasferimento a giugno 2020 in modo da bruciare sul tempo la concorrenza.

Che è numerosa e agguerrita: se già l'estate scorsa il talentuoso regista lodigiano aveva attirato l'attenzione di diversi club - la Juventus stessa, ma anche Milan, Fiorentina e Roma - queste prime settimane di Serie A e le attenzioni del ct dell'Italia Roberto Mancini, che a breve dovrebbe farlo esordire in azzurro, non hanno fatto altro che confermare le qualità di un giocatore che sembra un predestinato e su cui in tanti vogliono inevitabilmente mettere le mani.

L'Inter, ad esempio, che già si era messa nel mezzo nel momento in cui la Juventus ha puntato Chiesa, ma anche Milan e soprattutto PSG: i campioni di Francia hanno riaccolto in estate Leonardo, uomo mercato che da sempre ha una particolare attenzione verso l'Italia e che ai tempi spinse i parigini ad acquistare Marco Verratti beffando le big della Serie A. L'operazione potrebbe ripetersi, ed è logico che in un'eventuale asta il club di Al-Khelaifi avrebbe buone possibilità di recitare la parte del leone.

Ecco perché la Juventus lavorerà ai fianchi il Brescia, cercando di stringere in anticipo sui tempi per poi rivolgere le proprie attenzioni nuovamente a Zaniolo e Chiesa, obiettivi di mercato accantonati soltanto momentaneamente. Perché pur guardando all'Europa e al confronto con i top club della Liga e della Premier League il club bianconero è consapevole che la crescita passa non solo dai campioni affermati ma anche da giovani come Sandro Tonali, che la prossima estate potrebbe arrivare a Torino per diventare allo stesso tempo presente e futuro della Vecchia Signora.