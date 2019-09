Il giovane attaccante francese salterà la sfida di Liga con il Getafe.

di Redazione Fox Sports - 28/09/2019 15:25 | aggiornato 28/09/2019 15:30

Altro infortunio per Ousmane Dembélé, che salterà di conseguenza il match di Liga in programma alle 16 tra il Barcellona e il Getafe. Il giovane attaccante francese classe 1997 ha riportato un nuovo problema muscolare, come comunicato ufficialmente dal club catalano con una nota sul sito:

Il giocatore della prima squadra Ousmane Dembélé ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Salterà il match con il Getafe e si sottoporrà a nuovi test per capire l'esatta entità del problema.

Per l'ex Borussia Dortmund si tratta dell'ennesimo stop dovuto a problemi muscolari, che ne hanno condizionato profondamente l'avventura in Spagna. Ousmane Dembélé è arrivato in Liga nell'estate del 2017 con tantissime aspettative, a seguito di un investimento da parte del Barcellona di ben 125 milioni.