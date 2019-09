L'allenatore bianconero esclude la possibilità di una difesa a tre: "Per me è difficilmente proponibile".

di Marco Ercole - 27/09/2019 15:08 | aggiornato 27/09/2019 15:12

Al momento la Juve vince, ma ancora non convince. Il progetto Sarri però comincia a intravedersi, contro la Spal, nella sesta giornata di Serie A, i bianconeri sono chiamati a confermare i risultati (due vittorie consecutive contro Verona e Brescia) ma anche i segnali di calcio "sarriano" che inizia a essere palesato in campo.

Di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di conquistare ancora tre punti per non perdere terreno dall'Inter capolista a punteggio pieno, potendo anche contare sul ritorno di Cristiano Ronaldo nell'undici titolare dopo il turno di stop nell'ultima giornata di campionato.

Al momento la differenza con i nerazzurri di Antonio Conte la fanno i due punti persi nel pareggio al Franchi con la Fiorentina, ecco perché la Juventus non può permettersi altri passi falsi. Per parlare di tutto questo e presentare la prossima sfida di Serie A con la Spal, Maurizio Sarri ha presenziato la classica conferenza stampa della vigilia, escludendo subito la possibilità della difesa a tre nonostante le tante assenze sugli esterni:

Per me è difficilmente proponibile, perché il rischio di finire a cinque troppo bassi è alto. Qualcuno in fascia dovrà comunque giocare. Esterni ne abbiamo, ieri abbiamo provato più soluzioni e alla fine sceglieremo la migliore. I nostri centrali poi sono tutti destri, quindi difficile adattarli. Rischierebbero di esserci problemi. Vediamo chi tra i mancini potrà adattarsi meglio al ruolo.

Di sicuro sono molto più alte le chance di vedere Emre Can dal primo minuto:

È stato provato dall'esclusione dalla lista per la Champions League, ma era obbligatorio tagliare qualcuno. Le reazioni che ha avuto in allenamento sono comunque di buon livello, vedremo. Rugani? Avrà le sue opportunità, dovrà sfuttarle nella maniera giusta. Mandzukic? Con lui e società siamo d'accordo che non giochi, per il momento. Poi vedremo.

Si parla anche di Aaron Ramsey:

Fin qui ha fatto spezzoni, giocare sempre può essere difficile e lui potrebbe accumulare molta fatica. Stiamo cercando di controllarlo sotto il profilo del minutaggio.

Altra notizia è l'ufficialità dell'ingresso di Barzagli nello staff:

Con lui ho parlato fin dall'estate, siamo felicissimi che faccia parte dello staff. Il primo incarico sarà quello di curare la fase difensiva individuale di alcuni giocatori. Cuadrado ne è un esempio, come terzino può crescere ancora molto.

