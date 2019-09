Il tedesco è finito sulla graticola dopo la sconfitta interna contro il Reims. Se il trend dovesse continuare, la dirigenza punterebbe forte sull'ex tecnico della Juventus.

di Andrea Bracco - 27/09/2019 14:46

Tempi duri in casa PSG. La recente e inaspettata sconfitta casalinga contro il Reims ha riacceso spie sospette all'interno di un ambiente già abbastanza incerto di suo. Thomas Tuchel è sempre più un uomo solo al comando: il tecnico tedesco, arrivato in Francia un paio di anni fa, non è mai stato ben visto dalla società, che sin da subito ha fatto capire di aver puntato su di lui a causa della mancanza di alternative tra i cosiddetti big. L'ex Borussia Dortmund si è dato da fare per respingere quest'aura da seconda scelta, ma se in campionato il PSG non ha mai avuto rivali per la vittoria - d'altronde, come avrebbe potuto vista la differenza economica con le contender? - in Europa non sono arrivati i risultati tanto sperati.

L'inizio di stagione è stato incoraggiante, con il primo posto in Ligue 1 già blindato e l'ottimo esordio in Champions League, ma disfatta nel posticipo dell'ultimo turno infrasettimanale ha riportato a galla vecchi fantasmi. Uno di questi si chiama Massimiliano Allegri e rappresenta la perfetta nemesi di Tuchel: il tecnico livornese piace alla dirigenza del PSG ormai da parecchio tempo e, quando a maggio è stato ufficializzato il suo divorzio dalla Juventus, lo sceicco Al Khelaifi si è adoperato per mettere nero su bianco un'offerta irrinunciabile. Allegri però aveva declinato: dietro a questo rifiuto, in primis, ci sarebbe stata la voglia di prendersi un anno sabbatico da dedicare a sé stesso e all'aggiornamento personale, cosa che - dopo 5 anni in bianconero - era un po' necessaria.

Nonostante il "no" di qualche mese fa, le parti sono comunque restate in contatto: se ci saranno gli estremi perché il matrimonio si celebri, adesso o più avanti, il PSG farà di tutto per andare incontro all'ex juventino. Nel frattempo però c'è un pericoloso precedente da sfatare: l'ultima volta che la compagine transalpina aveva perso in campionato contro il Reims, alla fine della stagione il titolo aveva preso la via del Principato di Monaco, finendo nella bacheca dei monegaschi allenati da Leonardo Jardim. Superstizione? Forse, ma anche la consapevolezza che Allegri rappresenterebbe un ulteriore salto in alto in quel processo di maturazione che tanto bramano a Parigi.

Massimiliano Allegri festeggia l'ultimo Scudetto vinto con la Juventus: in 5 anni il livornese ha portato a casa innumerevoli trofei, che lo hanno proiettato nell'Olimpo degli allenatori più vincenti della storia bianconera

In questi mesi di pausa Allegri ha ricevuto diverse offerte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il livornese sarebbe stato a colloquio con le dirigenze di Sporting Lisbona e Tottenham. Se la prima soluzione parrebbe comunque molto estrema, quest'ultima stuzzica non poco Max, ma solo a partire dalla prossima estate. Prendere un progetto in corsa è un rischio e si sa, i rischi di pagano. Nessun problema, almeno da questo punto di vista, visto che lo sceicco del PSG pare fosse arrivato a offrire un salario di circa 20 milioni di euro al tecnico passato da Sassuolo, Cagliari e Milan.

D'altro canto, Tuchel merita ancora qualche possibilità, non fosse altro perché in questo preciso momento storico l'infermeria è piena zeppa di pezzi da novanta. Il tedesco non ha ancora avuto a disposizione Edinson Cavani, mentre Neymar è appena rientrato e - nonostante i gol decisivi contro Strasburgo e Lione - non è ancora al massimo. Ora anche Mauro Icardi e Kylian Mbappé hanno gettato la spugna, costringendo l'allenatore a rivedere completamente l'assetto del suo reparto offensivo, di recente orfano anche di Pablo Sarabia e Angel Di Maria. In caso di ulteriori passi falsi però la società interverrà. E, a quel punto, si aprirebbero le porte per l'approdo a Parigi di Allegri.