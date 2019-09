Il manager argentino sembra sempre più in sofferenza al Tottenham - da febbraio il rendimento in Premier League è crollato - mentre Florentino e i Red Devils lo corteggiano.

di Alberto Casella - 27/09/2019 12:43

Sembrava che la stagione 2018-19 potesse essere l'ultima di Mauricio Pochettino alla guida del Tottenham. Da sempre nel mirino del Real Madrid - che però, per salvare il salvabile, aveva appena richiamato Zinedine Zidane - nello scorso giugno il manager di origini piemontesi era dato come molto vicino alla Juventus, dove era appena terminato lo straordinario ciclo vincente di Massimiliano Allegri.

Poi è andata diversamente: dopo un periodo di riflessione successivo alla sconfitta nella finale di Champions League contro il Liverpool di Klopp, è arrivata la decisione di rimanere agli Spurs - il contratto è fino al 2023 - e a Torino è arrivato Maurizio Sarri. Per il manager argentino si tratta della sesta stagione consecutiva a White Hart Lane. Nel calcio, però, le cose cambiano molto velocemente. Capita per esempio che a Londra Pochettino stia vivendo il suo momento più difficile: oltre alla bruciante eliminazione dalla EFL Cup per mano del Colchester, è in rosso anche il bilancio in Premier League con i 19 punti totalizzati dagli Spurs da fine febbraio, contro i 50 del Liverpool. Così, a pochi mesi da una straordinaria finale europea, i malumori, reciproci fra l'altro, sono sempre più diffusi.

Ancora più paradossalmente, intanto, a Madrid è finito sulla graticola Zidane, nonostante in questo momento la sua squadra sia capolista imbattuta e solitaria della Liga. Certo, non tutte le sue prestazioni sono state esenti da critiche e sicuramente la derrota parigina di Champions League ha fatto molto rumore in Spagna, ma siamo pur sempre a settembre ed è normale che ci possa essere ancora qualche meccanismo da registrare o da mettere a punto.

Pochettino prova a scuotere i suoi nel corso del match di EFL Cup contro il Colchester

Pochettino nel mirino del Real Madrid

Fatto sta che nella capitale spagnola si sussurra che Florentino sia ripartito all'attacco: da tempo innamorato di Pochettino, non vuole farsi trovare impreparato e sta avviando i contatti con i suoi rappresentanti, pronto a mettere mano al portafoglio tanto per assicurarsi il tecnico argentino quanto per garantirgli una rosa adeguata.

Florentino Perez ha messo Pochettino nel mirino

Il Manchester United rilancia

Ma Mauricio è nel mirino anche di un'altra grande d'Europa che da anni versa in uno stato sicuramente di gran lunga peggiore del Real Madrid. Dall'addio di Ferguson, infatti, il Manchester United non è ancora riuscito a trovare la guida giusta. In sei anni le ha provate tutte, da David Moyes, che pareva la replica in pectore di sir Alex, al santone van Gaal, da José Mourinho, uno dei tecnici più vincenti su piazza, alla soluzione "interna" Solskjaer. E fa specie vedere che se lo scozzese e il portoghese sono stati quelli più vituperati, soprattutto dai tabloid, proprio loro sono quelli che, alla resa dei conti, hanno ottenuto i risultati migliori: Mou ha infatti una percentuale partite vinte/disputate del 58%, davanti a Moyes col 53% e un'identica media gol per match di 1,69. Più staccati gli altri due.

Pochettino e Solskjaer: un abbraccio che potrebbe essere una staffetta

Il norvegese, che pure aveva cominciato alla grande, sembra aver ormai smarrito la bussola, tanto che a Old Trafford pare ormai essere partito il conto alla rovescia e, stando al Sun, Woodward sta pensando proprio a Pochettino. In apparenza il nodo cruciale sarebbe il suo accordo col Tottenham che, in scadenza nel 2023, non prevede alcun buy out. Per portarlo via agli Spurs, quindi, occorrerebbe pagare circa 36 milioni di euro, l'ammontare cioè dei tre anni e nove mesi di contratto rimanenti. Una cifra ragguardevole che, pure, Woodward sarebbe entrato nell'idea di investire. Si tratterebbe pur sempre, fa notare con maligna nonchalance lo stesso tabloid, di oltre 20 milioni meno di quanto è costato Fred, uno dei tanti flop messi a segno dalla dirigenza dei Red Devils in questi ultimi anni.