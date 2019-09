Il norvegese, rinato lo scorso anno al Vitesse, si sta consacrando come uno dei migliori centrocampisti del campionato. E a giugno può tornare alle Merengues.

di Andrea Bracco - 27/09/2019 10:48 | aggiornato 27/09/2019 10:51

Mai come nel calcio le etichette, soprattutto quelle pesanti, sono facili da appiccicare ma tremendamente complicate da staccare. Lo sa bene Martin Odegaard, centrocampista della Real Sociedad che ha cominciato la stagione in maniera scoppiettante. A San Sebastian non ci ha messo molto a diventare un idolo, giusto il tempo di prendere le misure con il nuovo ambiente e con la Liga. Poi, come confermato da queste prime uscite, la qualità ha preso il sopravvento restituendo così al calcio mondiale uno dei suoi talenti più cristallini attualmente in circolazione. Odegaard è uno dei pochi ad aver giocato tutti i 540 minuti fino a ora, a testimonianza di come questo ragazzo sia diventato fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico txurri-urdin, Imanol Alguacil.

I suoi numeri parlano chiaro: in queste prime sei partite, ha messo a referto 2 gol e fornito 1 assist decisivo, quello arrivato durante il 3-0 rifilato all'Alaves con destinatario Mikel Oyarzabal, altro gioiellino della Real Sociedad nonché suo socio di scorribande e punto fermo del 4-3-3 proposto dalla formazione basca. Le statistiche messe insieme nell'ultimo incontro però vanno viste con una prospettiva più ampia: nel derby di giovedì sera, il talento scandinavo ha perfezionato 84 passaggi, l'83% dei quali (53) sono andati a buon fine, colorando di rosso intenso la sua heatmap personale lungo tutta la fascia destra.

Il vero dato impressionante è però rappresentato dai passaggi chiave, ovvero tutti quei palloni giocati da quali è poi nata una chiara occasione da gol per la squadra in attacco. Ecco, Odegaard ne ha messi insieme 10, record stagionale per la Liga e, ipotizziamo, difficilmente battibile a breve. Alguacil lo ha arretrato di qualche metro schierandolo da interno di centrocampo, ruolo nel quale il giocatore ha la possibilità di mettere in pratica le sue ottime doti di playmaking, pur non disdegnando puntate offensive sfruttando il movimento a riempire il campo di Portu, che in fase di possesso gli libera spazio accentrandosi e appoggiando il centravanti di turno.

Da baby prodigio alla parentesi olandese: discesa e rinascita di Martin Odegaard

La storia di Martin Odegaard è un po' il classico saliscendi calcistico, una storia fatta di conquiste, delusioni e necessità di rimettersi in gioco accettando il fatto di non valere ancora un livello assoluto. Esploso da adolescente con la maglia dello Stromgodset, a 17 anni è stato acquistato dal Real Madrid per la modica cifra di 2,8 milioni di euro, davvero poco se consideriamo le relazioni che già allora venivano fatte su questo norvegese atipico, più tecnico che fisico. In Spagna deve scontrarsi fin da subito con la realtà di un calcio completamente differente. Così, dopo essere stato aggregato al Castilla (la seconda squadra madridista), ha giusto il tempo di esordire con i grandi mettendo insieme un paio di spezzoni prima di rendersi conto che, da quelle parti, difficilmente ci sarebbe stato un futuro.

Martin Ødegaard vs Alavés: 1 asistencia, 84 toques, 53 pases (84% acierto), 10 pases clave (!!!!!), 2 grandes ocasiones creadas y 2 balones en largo. El mejor centrocampista de la Liga hasta el momento. pic.twitter.com/js7G1ZAH8j — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 26, 2019

La scelta professionale più logica ha portato Odegaard a scegliere un campionato formativo come l'Eredivisie: ad accoglierlo, ovviamente in prestito, c'è l'Heerenveen, club nel quale il classe 1998 prende finalmente confidenza durante la sua seconda stagione passata in Frisia. Se nel primo anno le sue presenze venivano dosate, nel 2017/18 si ritaglia finalmente un posto da titolare, toccando addirittura quota 26 presenze complessive. Nel frattempo affina anche alcune peculiarità tattiche come quelle legate alla fase di non possesso, fondamentali per un giocatore di nozioni principalmente offensive come lui. Il gioco d'attacco lo esalta e il Real Madrid continua a monitorarne la crescita da lontano.

Quando sembra che il rientro nella capitale spagnola sia scontato, a bussare alla porta di Florentino Perez arriva il Vitesse: il club di Arnhem da anni forma i migliori talenti d'Europa, restituendoli entro un paio di anni alle big del momento, in modo da intascare un corposo premio di valorizzazione per poi investire nuovamente su profili da lanciare. Un circolo virtuoso, nel quale entra anche Odegaard. La sua annata con i gialloneri è da stropicciarsi gli occhi: gli riesce davvero di tutto, anche quello che prima aveva difficoltà a fare. Per esempio, ci mette pochissime settimane per superare il suo misero record di gol stagionali (2, risalenti all'anno prima) sfiorando la doppia cifra a fine stagione, facendosi apprezzare poi come uno dei migliori uomini assist di tutta l'Eredivisie.

Il Re di San Sebastian: il gioiello di Drammen conquista la Liga

Il resto è storia recente: il prestito alla Real Sociedad è solo un modo per testarlo in un contesto più competitivo, ma ciò che sta facendo vedere Odegaard in queste settimane rincuora parecchio la casa madre, mai disposta a cederlo a titolo definitivo nemmeno quando l'Ajax, l'estate scorsa, offriva quasi 20 milioni di euro per strapparlo alle Merengues. Nel nuovo ruolo si è ritagliato uno spazio fondamentale, diventando un perno insostituibile per Alguacil. La foltissima chioma bionda lo rende distinguibile a occhio nudo, ma ciò che più stuzzica è il potenziale ancora inespresso che questo ragazzo pare pronto a far esondare a breve.

La Real Sociedad sembra l'ambiente ideale per la sua esplosione definitiva, ma c'è voluto tempo per convincere il Real Madrid a prestarlo in patria e non all'estero. Secondo quanto rivelato da Marca qualche mese fa, le Merengues avrebbero la soluzione Bayer Leverkusen per non doverselo ritrovare contro in campionato. I Blancos hanno infatti abolito totalmente la "clausola del miedo", quell'opzione che vincolava un club a non schierare calciatori contro chi glieli aveva prestati, e in passato tale decisione ha colpito a ripetizione la compagine madrilena. Decisiva è stata la volontà del ragazzo che, a posteriori, ci aveva decisamente visto lungo. E, ora, non resta che chiudere in bellezza la stagione per coronare il suo unico sogno: vestire la camiseta blanca. Questa volta per sempre.