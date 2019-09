Dopo la presentazione dei due potenziali progetti per il nuovo stadio di Milan e Inter, si è riacceso inevitabilmente il dibattito sui favorevoli e i contrari all'abbattimento di San Siro in favore della nascita di un nuovo impianto.

Tra i "romantici" legati al vecchio Giuseppe Meazza c'è sempre stato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che in passato non ha mai nascosto quale fosse la sua speranza, slegandola però dai suoi compiti istituzionali. Lo ha ribadito anche a margine del Forum ENGIE GREEN FRIDAY che si è tenuto a Milano - nell’ambito della GREEN WEEK - questa mattina e che punta a portare molto più verde nella città:

E che potrebbe rientrare appunto anche nel discorso relativo ai progetti del possibile nuovo stadio di Milan e Inter:

Bisognerebbe fare un punto chiaro, non sto boicottando la costruzione del nuovo stadio. Ho deciso di mettere la mia nostalgia per San Siro da parte, perché altrimenti non sarei un buon sindaco. Farò solo rispettare le regole. Nelle regole ci sono oggettivamente "quanto si costruirà e come", e certamente il profilo ambientale sarà fondamentale. Stiamo partendo con la presentazione alla città di quella che è la realtà di questi progetti. Ci saranno discussioni nel consiglio comunale e poi credo che nel giro di qualche settimana si debba arrivare a una sintesi. Perché questa discussione, se non arriva a una sintesi, poi trascinata dopo fa male. Meglio che in tempi non lunghissimi si arrivi a definire un punto di arrivo.