Adesso il giovane calciatore dovrà subire un provvedimento disciplinare e rischia anche di essere licenziato dalla società rossonera. Ricordiamo che l'ex Ajax aveva minacciato di non scendere in campo dopo aver subito il furto, prima di tornare sui suoi passi e affrontare il Dijon segando anche un gol.

Si tratta di Lamine Diaby-Fadiga, 18enne giocatore in forza nella Primavera nizzarda che ha già all'attivo 6 presenze in prima squadra. Diaby-Fadiga sarebbe entrato negli spogliatoi durante la seduta d'allenamento dei ragazzi di Patrick Vieira, andando a frugare a colpo sicuro nel borsone di Dolberg.

