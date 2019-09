Le due celebri icone del pop si esibiranno nell'intervallo della finale del campionato di football americano, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo seguito come ogni anno da milioni di spettatori in tutto il mondo.

di Simone Cola - 27/09/2019 19:24 | aggiornato 27/09/2019 19:24

Per milioni di fan in tutto il mondo l'appuntamento è da tempo segnato in agenda: domenica 2 febbraio 2020, all'Hard Rock Stadium di Miami, Florida, andrà in scena l'85esima edizione del Super Bowl, l'atto finale della lunga e massacrante stagione della NFL che assegna il titolo di campione. Un evento che è da tempo parte integrante della cultura americana e che indipendentemente dalle squadre protagoniste, che sono comunque ovviamente le migliori in circolazione, è oggetto di un'attesa spasmodica.

Uno spettacolo che pur riguardando uno sport tipicamente statunitense attira ogni anno l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo non soltanto per quanto avviene in campo: più di una partita di football americano, più di una finale, il Super Bowl NFL è un evento imperdibile per numerosi motivi, dalla possibilità per il pubblico di godersi in anteprima i trailer dei film più attesi al cinema allo show che ogni anno viene organizzato nell'intervallo.

Evento nell'evento, spettacolo nello spettacolo, è l'Halftime Show, che come ogni anno prevede il tradizionale concerto che segna non soltanto la metà del match, posizionandosi tra secondo e terzo quarto di gioco, ma anche la metà di uno show che come detto è molto più di una partita, per quanto sentita. Nel 2020, a Miami, saranno Shakira e Jennifer Lopez a intrattenere il pubblico, riportando una presenza femminile nel Super Bowl a distanza di tre anni dall'esibizione del 2017 di Lady Gaga.

Cantante, attrice e showgirl di origini portoricane, 50 anni compiuti a luglio, Jennifer Lopez si dividerà il palco con Shakira nell'intervallo dell'85esima edizione del Super Bowl.

NFL, la storia dell'Halftime Show: nel 2020 tocca a Shakira e J. Lo

Certo sono ben lontani i tempi della prima edizione del Super Bowl datata 1967, quando a esibirsi davanti agli oltre 60mila spettatori del Los Angeles Memorial Coliseum fu l'orchestra sinfonica dell'Università dell'Arizona, The Pride of Arizona, che eseguì "The Liberty Bell", celebre marcia americana. Negli anni l'Halftime Show è diventato sempre di più parte integrante dello stesso Super Bowl, diventando un vero e proprio spettacolo a se alla fine degli anni '80: la grottesca esibizione in 3D di Elvis Presto, una pallida imitazione di Elvis Presley, fu infatti seguita nelle edizioni successive dalla presenza di vere e proprie stelle della musica.

Ed ecco così i New Kidz on the Block, Gloria Estefan, Blues Brothers, ZZ Top e il re del pop Michael Jackson, soltanto per fare alcuni nomi, negli anni '90. Seguiti da Enrique Iglesias, Phil Collins, NSYNC, Aerosmith, U2 e tanti altri fino alle ultime edizioni con Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Black Eyed Peas e Justin Timberlake. Celebrità che si sono alternate su quello che ogni anno è uno dei palchi più seguiti al mondo e a cui succederanno nel 2020 Shakira e Jennifer Lopez, che curiosamente si erano passate il testimone nei Mondiali di calcio del 2010 e del 2014.

Le due cantanti sono legate al mondo dello sport anche a livello sentimentale: Jennifer Lopez è fidanzata da tempo con "A-Rod" Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball tre volte MVP della MLB e vincitore delle World Series nel 2009 con i New York Yankees, Shakira invece è da tempo la compagna del difensore del Barcellona Gerard Piqué, conosciuto durante i Mondiali di Sudafrica del 2010 e con cui ha avuto due figli.