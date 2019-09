Ai microfoni di Sky Sport, a due giorni da Napoli-Brescia, ha parlato il centrocampista degli azzurri Piotr Zielinski:

La sconfitta contro il Cagliari fa male, abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo preso un gol sul loro unico tiro. Vogliamo riscattarci contro il Brescia. Le sconfitte così fanno male, non è andata come volevamo. Abbiamo creato tanto ma la palla non voleva entrare, è bastata invece un'occasione al Cagliari e abbiamo preso gol. La volontà di vincere c'era, ma a volte le partite vanno così

Sulla classifica:

Sul suo ruolo:

Sono nato come centrocampista, la posizione perfetta per me è mezzala sinistra. Ora giochiamo a due, ma comunque mi sento bene. Poi se Ancelotti mi farà giocare più avanti darò sempre il massimo. Ma sono nato centrocampista e lì mi sento più sicuro e tranquillo. Il ct della Polonia ha detto che se mi sveglio divento il più forte del mondo? Non so se ha detto così, ma ogni giorno mi sveglio e cerco di migliorarmi. Sono sicuro che farò tanto per il Napoli e per la mia Nazionale