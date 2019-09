Il difensore senegalese è stato sanzionato con due giornate di squalifica e una multa di 10mila euro per gli insulti rivolti all'arbitro Di Bello.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/09/2019 19:20 | aggiornato 27/09/2019 19:25

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo relative al turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A. Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è stato squalificato per due giornate (salterà Brescia e Torino) e ha ricevuto una multa di 10mila euro "per avere, al 43° del secondo tempo, assumendo un atteggiamento irriguardoso, rivolto del Direttore di gara un'espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione".

Pepe Reina e Jeison Murillo dovranno invece restare fermi per un turno. "Una giornata a Reina (Milan) per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento e parole irrispettosi. Una giornata a Murillo (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".